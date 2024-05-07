Путин разрешил «Лакра Синтез» купить российскую «дочку» BASF

Концерн BASF имел в России минимум еще четыре «дочки»: ООО БАСФ (торговля удобрениями), ликвидированное в сентябре прошлого года ООО «БАСФ Промышленные металлы» (торговля металлами в первичных формах), ООО «БАСФ Юг» (торговля семенами), а также ООО «Хеметалл» (торговля промышленными химикатами), которое находится в стадии ликвидации. На активы BASF в России и Белоруссии в 2021 году приходилось около 1% выручки концерна.