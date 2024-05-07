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Путин разрешил «Лакра Синтез» купить российскую «дочку» BASF

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, которым разрешил компании «Лакра Синтез», одному из крупнейших в РФ производителей лакокрасочных материалов, купить 100% долей в «БАСФ Восток» — «дочке» немецкого концерна BASF в России. BASF планирует свернуть всю деятельность в России и Белоруссии, кроме производства добавок для пищевой промышленности.

Источник: Пресс-служба Президента России

Согласно открытым данным, ООО «Лакра Синтез» зарегистрировано в Московской области с уставным капиталом 100 тыс. руб. Выручка за 2023 год — 5,4 млрд руб.

Концерн BASF имел в России минимум еще четыре «дочки»: ООО БАСФ (торговля удобрениями), ликвидированное в сентябре прошлого года ООО «БАСФ Промышленные металлы» (торговля металлами в первичных формах), ООО «БАСФ Юг» (торговля семенами), а также ООО «Хеметалл» (торговля промышленными химикатами), которое находится в стадии ликвидации. На активы BASF в России и Белоруссии в 2021 году приходилось около 1% выручки концерна.

В апреле 2022 года, через два месяца после начала боевых действий России на Украине, концерн BASF решил прекратить деятельность на территории России и Белоруссии, за исключением бизнеса, связанного с производством продуктов питания.