Путин разрешил «Лакра Синтез» купить российскую «дочку» BASF

Согласно открытым данным, ООО «Лакра Синтез» зарегистрировано в Московской области с уставным капиталом 100 тыс. руб. Выручка за 2023 год — 5,4 млрд руб.
Концерн BASF имел в России минимум еще четыре «дочки»: ООО БАСФ (торговля удобрениями), ликвидированное в сентябре прошлого года ООО «БАСФ Промышленные металлы» (торговля металлами в первичных формах), ООО «БАСФ Юг» (торговля семенами), а также ООО «Хеметалл» (торговля промышленными химикатами), которое находится в стадии ликвидации. На активы BASF в России и Белоруссии в 2021 году приходилось около 1% выручки концерна.
В апреле 2022 года, через два месяца после начала боевых действий России на Украине, концерн BASF решил прекратить деятельность на территории России и Белоруссии, за исключением бизнеса, связанного с производством продуктов питания.