Правительство США платит 2 миллиона долларов процентов в минуту

Как подсчитали в Bloomberg, за март Казначейство США выплатило около 89 миллиардов долларов в виде процентов по своим долговым обязательствам.
По мнению экспертов, процентные платежи в США будут только расти в обозримом будущем: Белый дом не сможет обуздать свой аппетит к трате денег, а у Федеральной резервной системы (ФРС) нет желания снижать процентные ставки в ближайшее время.
Это означает, что инвесторы могут рассчитывать на стабильную высокую доходность без риска потерять свой капитал. Такой инструмент — казначейские обязательства США.
Если оценивать ожидания инвесторов, то 6 триллионов долларов, которые в настоящее время находятся в фондах денежного рынка, свидетельствуют о высоком интересе с их стороны.
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