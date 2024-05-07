Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство США платит 2 миллиона долларов процентов в минуту

Как пишет издание Business Insider, рост процентных ставок за последние два года оказал благоприятное влияние на инвесторов в облигации, которые стремятся сохранить свой капитал и получить доходность, опережающую инфляцию.

Источник: Freepik

Как подсчитали в Bloomberg, за март Казначейство США выплатило около 89 миллиардов долларов в виде процентов по своим долговым обязательствам.

Это 2 миллиона долларов в минуту.

По мнению экспертов, процентные платежи в США будут только расти в обозримом будущем: Белый дом не сможет обуздать свой аппетит к трате денег, а у Федеральной резервной системы (ФРС) нет желания снижать процентные ставки в ближайшее время.

Это означает, что инвесторы могут рассчитывать на стабильную высокую доходность без риска потерять свой капитал. Такой инструмент — казначейские обязательства США.

Если оценивать ожидания инвесторов, то 6 триллионов долларов, которые в настоящее время находятся в фондах денежного рынка, свидетельствуют о высоком интересе с их стороны.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»