ОСК продаст непрофильные активы для сокращения издержек

Для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в гражданских судах ОСК требуется в разы нарастить объемы производства. В 2011—2022 году заводы корпорации поставили заказчикам 201 судно. При этом потребность заказчиков в судах в 2024 — 2035 годах, только согласно консолидированному (консервативному) плану заказов Минпромторга, составленному в марте 2023 года, составит 780 судов. Консолидированный план ведомства, составленный в декабре 2023 года, предполагает потребность уже на уровне 1,4 тыс. судов. А «оптимистичный прогноз», составленный с учетом «трендов и возможного изменения господдержки», насчитывает потребность уже на уровне 2,3 тыс. судов.