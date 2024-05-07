Новый глава Euroclear выступает против конфискации замороженных активов РФ

Комментируя использование доходов от реинвестирования российских средств, которые, как рассчитывают в Еврокомиссии, будут направляться на восстановление и помощь Украине, Урбен отметила, что «Euroclear не имеет права голоса» в этом вопросе. «Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы с Euroclear не имеем права голоса в отношении того, как будет использоваться этот европейский фонд [Фонд помощи Украине — прим. FM]. Чем дальше мы будем от обсуждения этого вопроса, тем лучше. Euroclear не играет активной роли в этих переговорах», — сказала она. Тем не менее, она сообщила, что ожидает, что соглашение об использовании средств ЦБ будет «достигнуто в ближайшие несколько недель». С ее слов, пока что обсуждается следующая схема: 87−89% доходов от замороженных активов (после уплаты налогов и других расходов), будет направляться на помощь Украине, а остальные деньги будет резервировать Euroclear в качестве «буфера» на покрытие судебных издержек.