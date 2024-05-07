Новый глава Euroclear выступает против конфискации замороженных активов РФ

Валери Урбен присоединилась к Euroclear в 1992 году. С 2021 года она отвечала за работу операционного, коммерческого, клиентского, банковского и сетевого подразделений Euroclear Bank по всему миру. До этого она возглавляла Euroclear Bank, а также Euroclear Belgium, Euroclear France и Euroclear Nederland, которые входят в группу депозитария. Валери Урбен занимала ряд других должностей в Euroclear, в том числе должность директора по персоналу.
До прихода в Euroclear она работала в двух брюссельских банках: инвестиционно-банковском отделе Banco Hispano Americano и в корпоративном банковском подразделении Continental Bank.
В день объявления о назначении бельгийская финансовая газета De Tijd опубликовала интервью с Валери Урбен, где, в частности, были затронуты вопросы, связанные с замороженными активами РФ на сумму 191 млрд евро.
Как и ее предшественница Лив Мостри, Урбен раскритиковала идею «Большой семерки» о конфискации базовых активов российского Центробанка, ссылаясь на рискованность и непродуманность такого шага. «Такое вмешательство может иметь серьезные последствия не только для Euroclear. Оно создает правовую неопределенность для всего европейского рынка капитала. Если иностранные инвесторы увидят, что активы здесь могут быть внезапно арестованы, то возникнет угроза открытия “финансового ящика Пандоры”, — заявила она. Урбен подчеркнула, что многие центральные банки и инвесторы других стран очень внимательно следят за этим делом, и для них конфискация активов может стать знаком, что инвестировать в Европе — рискованно и небезопасно. “Если российские активы будут конфискованы, они тоже рискуют потерять свои средства, доверие к ЕС будет подорвано. И если доллар как международная торговая валюта защищен от рисков, то евро — в гораздо меньшей степени. Крупные иностранные игроки смогут инвестировать в Европу гораздо меньше, чем сейчас”, — сказала новый глава Euroclear.
Комментируя использование доходов от реинвестирования российских средств, которые, как рассчитывают в Еврокомиссии, будут направляться на восстановление и помощь Украине, Урбен отметила, что «Euroclear не имеет права голоса» в этом вопросе. «Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы с Euroclear не имеем права голоса в отношении того, как будет использоваться этот европейский фонд [Фонд помощи Украине — прим. FM]. Чем дальше мы будем от обсуждения этого вопроса, тем лучше. Euroclear не играет активной роли в этих переговорах», — сказала она. Тем не менее, она сообщила, что ожидает, что соглашение об использовании средств ЦБ будет «достигнуто в ближайшие несколько недель». С ее слов, пока что обсуждается следующая схема: 87−89% доходов от замороженных активов (после уплаты налогов и других расходов), будет направляться на помощь Украине, а остальные деньги будет резервировать Euroclear в качестве «буфера» на покрытие судебных издержек.
Валери Урбен отметила, что в России сейчас «около сотни исков от местных инвесторов, требующих вернуть свои деньги». Назвать точные суммы она отказалась, но сообщила, что они будут «значительными» для депозитария. Урбен подчеркнула, что если суд признает депозитарий виновным, «другого выбора, кроме как заплатить» истцами у Euroclear не может быть.
Отвечая на вопрос о том, не опасается ли Euroclear «репрессий» со стороны РФ, Урбен сказала, что «стучит по дереву», но пока не сталкивалась с угрозами и кибератаками из России.
Euroclear — крупнейшая в мире расчетно-клиринговая система, предназначенная для обслуживания международных ценных бумаг, базирующаяся в Бельгии. СМИ называют ее «мировым биржевым бухгалтером»: только в первом квартале 2024 года брюссельская группа обработала 80,6 млн финансовых операций и отвечала за управление активами на сумму 39 трлн евро.
Российский национальный расчетный депозитарий (НРД) попал под санкции ЕС в начале июня 2022 года, а еще до этого, весной 2022 того же года, почти сразу после начала военной операции России на территории Украине, был разрушен междепозитарный мост между российской и европейской инфраструктурами, в том числе Euroclear. Группа Euroclear по итогам первого квартала 2024 года заработала 1,6 млрд евро процентного дохода от реинвестирования замороженных российских активов.