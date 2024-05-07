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Новак заявил об отсутствии обсуждений увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+

Вице-премьер России Александр Новак, отвечая на вопрос журналистов «Интерфакса», прокомментировал возможность увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+. Он заявил, что прогнозировать ничего не надо, так как для этого необходимо понимать состояние рынка.

Источник: Reuters

«Это зависит всегда от текущей ситуации, баланса спроса/предложения. Все анализируется. Сейчас прогнозировать ничего не надо, надо смотреть, как рынок себя чувствует», — сказал он.

Позже пресс-служба правительства России опубликовала заявление господина Новака, в котором он подчеркнул, что подобные обсуждения сейчас не ведутся. Заявление было опубликовано из-за того, что заголовок публикации «Интерфакса», по словам господина Новака, искажал его заявление.

«Считаю необходимым дополнительно отметить, что обсуждения увеличения добычи в рамках ОПЕК+ не ведется. Как и было сказано мною ранее, ОПЕК+ постоянно мониторит рынок и принимает решения о необходимых действиях в зависимости от его состояния», — говорится в заявлении вице-премьера.

В начале апреля в Вене прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+. По его итогам комитет отметил высокую степень исполнения сделки странами альянса. Рекомендаций по изменению объема добычи нефти комитет ОПЕК+ не дал.