Новак заявил об отсутствии обсуждений увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+

«Это зависит всегда от текущей ситуации, баланса спроса/предложения. Все анализируется. Сейчас прогнозировать ничего не надо, надо смотреть, как рынок себя чувствует», — сказал он.
Позже пресс-служба правительства России опубликовала заявление господина Новака, в котором он подчеркнул, что подобные обсуждения сейчас не ведутся. Заявление было опубликовано из-за того, что заголовок публикации «Интерфакса», по словам господина Новака, искажал его заявление.
«Считаю необходимым дополнительно отметить, что обсуждения увеличения добычи в рамках ОПЕК+ не ведется. Как и было сказано мною ранее, ОПЕК+ постоянно мониторит рынок и принимает решения о необходимых действиях в зависимости от его состояния», — говорится в заявлении вице-премьера.
В начале апреля в Вене прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+. По его итогам комитет отметил высокую степень исполнения сделки странами альянса. Рекомендаций по изменению объема добычи нефти комитет ОПЕК+ не дал.