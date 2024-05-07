Новак заявил об отсутствии обсуждений увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+

«Считаю необходимым дополнительно отметить, что обсуждения увеличения добычи в рамках ОПЕК+ не ведется. Как и было сказано мною ранее, ОПЕК+ постоянно мониторит рынок и принимает решения о необходимых действиях в зависимости от его состояния», — говорится в заявлении вице-премьера.