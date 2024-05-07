Нетто-отток средств частных инвесторов из акций в апреле достиг 5 млрд рублей

Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Мосбиржи в апреле стал максимальным в 2024 году и составил 94,7 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе площадки. Это на 12,5 млрд рублей больше, чем в марте. Объем инвестиций в облигации составил 83,8 млрд рублей, биржевые фонды — 15,8 млрд рублей. Нетто-отток в сегменте акций составил 4,9 млрд рублей. Притом число физлиц, имеющих брокерские счета на площадке, по итогам апреля увеличилось с марта на 400 тысяч человек и достигло 31,5 млн, ими было открыто 55,9 млн счетов. Сделки на Московской бирже в апреле заключили почти 4 млн частных инвесторов.