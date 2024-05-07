Нетто-отток средств частных инвесторов из акций в апреле достиг 5 млрд рублей

Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Мосбиржи в апреле стал максимальным в 2024 году и составил 94,7 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе площадки. Это на 12,5 млрд рублей больше, чем в марте. Объем инвестиций в облигации составил 83,8 млрд рублей, биржевые фонды — 15,8 млрд рублей. Нетто-отток в сегменте акций составил 4,9 млрд рублей. Притом число физлиц, имеющих брокерские счета на площадке, по итогам апреля увеличилось с марта на 400 тысяч человек и достигло 31,5 млн, ими было открыто 55,9 млн счетов. Сделки на Московской бирже в апреле заключили почти 4 млн частных инвесторов.
По данным Мосбиржи, доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76,6% (+4,6 процентных пункта за месяц), в объеме торгов облигациями — 31,4%, на спот-рынке валюты — 12,2%, на срочном рынке — 64,8%. Притом, в топ самых популярных бумаг из состава индекса IPO в портфелях частных инвесторов по итогам апреля 2024 года стали акции: Совкомбанка (17,3%), группы «Астра» (16,1%), «Европлана» (13,3%), ЮГК (11,1%), «Софтлайна» (10,5%), МТС-банка (9,6%), «ВУШ холдинга» (7,0%), «Евротранса» (6,7%), «Диасофта» (4,8%) и «Делимобиля» (3,7%).
Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 13,3%. Частные инвесторы были основными участниками вечерней сессии с долей 88%, активнее всего совершая торговые операции с паями БПИФа денежного рынка «Ликвидность», акциями Русснефти, АФК «Система», Сбербанка, «Газпрома», «Полюса», ЛУКОЙЛа, ВТБ, «Яндекса» и МКПАО «ТКС Холдинг».
Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за апрель выросло на 14,1 тысячу и составило 5,8 млн. Торговый оборот на счетах ИИС в апреле 2024 года вырос на 46% по сравнению с апрелем 2023 года и составил 272,7 млрд рублей. В структуре оборота 77% — сделки с акциями, 9% — с облигациями и 14% — с паями фондов.