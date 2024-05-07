Нефть. В ожидании нового прогноза

∙ Российский бюджет получает вдвое больше нефтяных доходов, чем год назад. Поступления российского бюджета от налогов, связанных с нефтью, подскочили в апреле до 1,053 трлн руб. ($11,5 млрд) по сравнению с почти 497 млрд руб. в апреле прошлого года. Согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных Минфина РФ, совокупные доходы от нефти и газа в апреле выросли почти на 90% в годовом исчислении, до 1,23 трлн руб.