Нефть. В ожидании нового прогноза

Нефть марки Brent, несмотря на сохраняющуюся напряженность между Израилем и ХАМАС, демонстрирует слабость и продолжает консолидироваться под 200-дневной скользящей средней (EMA200).
Сегодня рынок ожидает публикации краткосрочного прогноза по рынку энергоносителей от EIA, а также прогноза по запасам нефти в США от API.
Согласно предварительному опросу Reuters, запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США могли сократиться примерно на 1,2 млн баррелей за неделю, закончившуюся 3 мая.
Новостной фон
∙ Израиль намерен продолжить военную операцию в Рафахе.
∙ По данным Kpler, более 2 млн баррелей российской нафты застряли в море из-за того, что покупатели из Южной Кореи начали проявлять осторожность при импорте нафты неясного происхождения.
∙ Российский бюджет получает вдвое больше нефтяных доходов, чем год назад. Поступления российского бюджета от налогов, связанных с нефтью, подскочили в апреле до 1,053 трлн руб. ($11,5 млрд) по сравнению с почти 497 млрд руб. в апреле прошлого года. Согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных Минфина РФ, совокупные доходы от нефти и газа в апреле выросли почти на 90% в годовом исчислении, до 1,23 трлн руб.
∙ PetroVietnam объявила об открытии новых месторождений нефти с первоначальными запасами в 100,5 млн баррелей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»