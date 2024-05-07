Минфин запланировал оптимизацию правил расходования бюджета

Для принятых, но неисполненных бюджетных обязательств, которые не касаются оборонной или международной сфер, Минфин предложил отдельный механизм переноса с использованием резервного фонда правительства, следует из проекта поправок. Действующее постановление предлагается дополнить пунктом, по которому распорядители бюджетных средств должны будут делать прогноз остатков ассигнований на счетах подведомственных им получателей по состоянию на 1 января очередного года. В срок до 15 декабря текущего года они должны будут представлять в Минфин предложения по перечислению этих остатков в резервный фонд правительства.