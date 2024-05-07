Минэнерго США намерено закупить 3 млн баррелей нефти в октябре для стратегического резерва

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Министерство энергетики Соединенных Штатов опубликовало заявку на закупку более 3 млн баррелей нефти с поставкой в октябре для восполнения стратегического резерва страны. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.
Как подчеркивается в документе, речь идет о «заявке на закупку примерно 3,3 млн баррелей нефти американского производства с поставкой в октябре 2024 года по цене не выше $79,99 за баррель».
В середине марта Минэнерго оформило закупку 3,25 млн баррелей нефти с поставкой в августе на сумму $251,6 млн для восполнения стратегического резерва.
В начале апреля агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена не будет придерживаться планов по закупке нефти из-за растущих цен. Как подчеркивало агентство, власти намерены покупать нефть по $79 или ниже, чтобы пополнить резерв. При этом, напомнило Bloomberg, в ходе одной из закупок в нынешнем году 2,8 млн баррелей нефти правительство заплатило в среднем около $81 за баррель.
Байден подписал в конце марта 2022 года указ, обязывающий Минэнерго продавать из стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране. Министерство использует доходы от продажи этого сырья для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва.
Американский стратегический нефтяной запас был создан на случай ЧП решением Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 366,2 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв является крупнейшим в мире из принадлежащих правительствам.