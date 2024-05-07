Минэнерго США намерено закупить 3 млн баррелей нефти в октябре для стратегического резерва

В начале апреля агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена не будет придерживаться планов по закупке нефти из-за растущих цен. Как подчеркивало агентство, власти намерены покупать нефть по $79 или ниже, чтобы пополнить резерв. При этом, напомнило Bloomberg, в ходе одной из закупок в нынешнем году 2,8 млн баррелей нефти правительство заплатило в среднем около $81 за баррель.