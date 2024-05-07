Коллекторы скупили у банков 90% выставленных на продажу долгов в I квартале

В 2023 году пик активности на рынке цессии пришелся на второй-третий кварталы после возвращения крупных покупателей, говорит Татьяна Волегова, коммерческий директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (финтехгруппа IDF Eurasia). По ее словам, впервые с 2021 года доля закрытых сделок достигла 91%. Но в четвертом квартале активность на рынке спала, так как банки к началу октября продали большую часть запланированного объема. Именно из-за этого, отмечает Волегова, в январе-марте 2024 года кредитные организации накопили большой объем просрочки для продажи. У покупателей же остались денежные средства с прошлого года, добавила Евгения Уткина, врио гендиректора АБК. Оба этих фактора привели к всплеску активности на рынке в первом квартале.