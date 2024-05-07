Коллекторы скупили у банков 90% выставленных на продажу долгов в I квартале

Банки продали коллекторам 56,4 млрд рублей просроченных кредитов россиян, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Это составило 89% от всех выставленных на продажу долгов, что стало максимальным результатом для первого квартала с 2021 года.
Всего за первый три месяца года банки предложили на 2,2% больше просроченных долгов год к году, общая сумма достигла 63,5 млрд рублей. Средняя цена цессии, переуступки прав требования выплаты задолженности, также выросла: с 6,9% в начале прошлого года до 7,8% за тот же период в 2024 году. При этом в первом квартале 2023 году коллекторы приобрели только 85,1% долгов.
В 2023 году пик активности на рынке цессии пришелся на второй-третий кварталы после возвращения крупных покупателей, говорит Татьяна Волегова, коммерческий директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (финтехгруппа IDF Eurasia). По ее словам, впервые с 2021 года доля закрытых сделок достигла 91%. Но в четвертом квартале активность на рынке спала, так как банки к началу октября продали большую часть запланированного объема. Именно из-за этого, отмечает Волегова, в январе-марте 2024 года кредитные организации накопили большой объем просрочки для продажи. У покупателей же остались денежные средства с прошлого года, добавила Евгения Уткина, врио гендиректора АБК. Оба этих фактора привели к всплеску активности на рынке в первом квартале.
Кроме того, по словам Волеговой, на рост продаж могли повлиять приход новых покупателей и юридическое оформление сделок, заключенных в декабре 2023 года, в первом квартале 2024 года.