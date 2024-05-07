Индекс МосБиржи лишится дивидендной составляющей по ЛУКОЙЛу

В начале торгового дня российский фондовый рынок ощутит давление дивидендного гэпа по ЛУКОЙЛу (около 6,2%), который обладает максимальной долей в индексе Мосбиржи (15,6%) и может сохранить стабильность по индексу РТС благодаря спокойной обстановке на валютных торгах. Вторник в целом не ожидается насыщенным на события днем, а за рубежом будут ждать новых макроэкономических сигналов вблизи важных среднесрочных сопротивлений по индексам США и Европы. Активность в РФ в ближайшие две сессии может быть понижена в том числе перед дополнительным выходным днем 9 мая. В целом инвесторы продолжают ждать дивидендных объявлений, многие из которых должны состояться в нефтяном секторе.