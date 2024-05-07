Индекс МосБиржи лишится дивидендной составляющей по ЛУКОЙЛу

Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преобладают оптимистичные.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне вновь не показали единой динамики. Рублевый индикатор снизился на 0,2%, испытывая неуверенность у сопротивления 3455 пунктов, но отступил от ближайшей поддержки 3420 пунктов, у которой находится нижняя полоса Боллинджера дневного графика. Долларовый РТС прибавил около 0,1%, поднявшись до нового максимума текущего года 1191 пунктов благодаря укреплению рубля. Следующее сопротивление для РТС расположено у 1200 пунктов.
Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,35 ₽, 98,40 ₽ и 12,63 ₽ соответственно. Рубль накануне укрепился до очередного максимума с марта к доллару (90,83 ₽) и остается у апрельских пиков 97,52 ₽ и 12,49 ₽ против евро и юаня.
В начале торгового дня российский фондовый рынок ощутит давление дивидендного гэпа по ЛУКОЙЛу (около 6,2%), который обладает максимальной долей в индексе Мосбиржи (15,6%) и может сохранить стабильность по индексу РТС благодаря спокойной обстановке на валютных торгах. Вторник в целом не ожидается насыщенным на события днем, а за рубежом будут ждать новых макроэкономических сигналов вблизи важных среднесрочных сопротивлений по индексам США и Европы. Активность в РФ в ближайшие две сессии может быть понижена в том числе перед дополнительным выходным днем 9 мая. В целом инвесторы продолжают ждать дивидендных объявлений, многие из которых должны состояться в нефтяном секторе.
События дня:
- розничные продажи еврозоны в марте (12.00 мск)
- встреча Еврогруппы (13.00 мск)
- выступление представителя ФРС Кашкари (18.30 мск)
- ежемесячный отчет Минэнерго США (19.00 мск)
- квартальные результаты Walt Disney, BP, Occidental, Electronic Arts, Wynn Resorts
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