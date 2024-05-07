Индекс FTSE 100 обновил рекорд на фоне слабых данных по занятости в США

В минусе торговались бумаги нефтяной компании BP. Бумаги упали на 0,8% — до £5,06 за бумагу после того, как результаты компании не оправдали прогнозов аналитиков из-за снижения цен на нефть и газ и остановки нефтеперерабатывающего завода в США. Выручка BP по итогам квартала упала на 12% и составила $49,96 млрд. Чистая прибыль британской нефтегазовой компании по итогам первого квартала снизилась на 40% и составила $2,7 млрд. При этом BP сохранила программу обратного выкупа акций в объеме $1,75 млрд в течение следующих трех месяцев, как и в предыдущем квартале.