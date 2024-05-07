Индекс FTSE 100 обновил рекорд на фоне слабых данных по занятости в США

Британский индекс FTSE 100 на торгах во вторник, 7 мая, вырос на 1,5% и поднялся до 8335,94 пункта, свидетельствуют данные торгов на 16:10 мск. Это новое рекордное значение индикатора. С начала года индекс, при расчете которого учитываются котировки акций 100 крупнейших по рыночной капитализации компаний Великобритании, прибавил более 7%.
По состоянию на 16:47 мск индекс прибавлял 1,37% и торговался на уровне 8325,79 пункта.
Британский бенчмарк растет на фоне всплеска общего оптимизма на западных рынках после того, как данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (non-farm payrolls) в пятницу оказались немного слабее, чем ожидалось, пишет Bloomberg. В апреле в сельхозсекторе США было создано всего 175 тыс. рабочих мест, тогда как аналитики ожидали 238 тыс, а предыдущее значение составляло 315 тыс.
Слабые данные помогли убедить рынки в том, что снижение ставок в этом году все еще возможно, хотя заседания ФРС, прошедшее 30 апреля — 1 мая, заставило рынки опасаться нового повышения ставки.
По итогам двухдневного заседания 30 апреля — 1 мая ФРС сохранила ставку на прежнем уровне 5,25−5,5% годовых. В то же время американский регулятор дал сигнал о том, что ставка будет оставаться на текущих уровнях дольше, чем ожидалось ранее.
В сообщении по итогам заседания ФРС отметила, что не видит целесообразности в изменениях до тех пор, пока не будет большей уверенности в устойчивом приближении инфляции к 2%. В то же время ФРС подчеркнула, что «в последние месяцы не наблюдалось дальнейшего прогресса в достижении поставленной комитетом цели по инфляции».
Сейчас рынок ожидает с вероятностью 48,9%, что первое понижение ставки произойдет на заседании 18 сентября. Ранее предполагалось, что это случится в июне.
Росту FTSE 100 также способствовал резкий рост акций нефтяной компании Shell, пишет Reuters. Котировки Shell подскочили на 1,7%, до £29,12 за бумагу, после сообщения о том, что энергетический гигант ведет переговоры о продаже сети заправок в Малайзии национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Shell владеет второй по величине сетью заправок в стране. Сумма сделки может достичь $1 млрд. Ранее компания заявила о выходе из нефтеперерабатывающего бизнеса в Южной Африке.
Инвесторы явно позитивно восприняли новости о реструктуризации Shell, которая планирует сосредоточиться на секторах, приносящих более стабильные и высокие потоки доходов в будущем, рассказала глава отдела финансов и рынков Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.
Рост цен также наблюдался в секторе добычи драгоценных металлов. Спрос на акции компаний сектора вырос на фоне увеличения интереса инвесторов к активам-убежищам из-за сохранения геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
В минусе торговались бумаги нефтяной компании BP. Бумаги упали на 0,8% — до £5,06 за бумагу после того, как результаты компании не оправдали прогнозов аналитиков из-за снижения цен на нефть и газ и остановки нефтеперерабатывающего завода в США. Выручка BP по итогам квартала упала на 12% и составила $49,96 млрд. Чистая прибыль британской нефтегазовой компании по итогам первого квартала снизилась на 40% и составила $2,7 млрд. При этом BP сохранила программу обратного выкупа акций в объеме $1,75 млрд в течение следующих трех месяцев, как и в предыдущем квартале.