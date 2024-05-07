Худший и лучший сценарии для рубля в этом году

В понедельник 6 мая курс доллара на Мосбирже упал ниже 91 рублей впервые с 12 марта, согласно данным торгов. А еще в апреле доллар в моменте приближался к 100 рублям.
По прогнозу Минэкономразвития, средний курс доллара в 2024 году составит 94,7 рубля, в 2025 году — 98,6 рубля, в 2026-м — 101,2, 2027-м — 103,8 рубля за доллар. Это значительно хуже предыдущей осенней оценки — тогда Минэкономразвития ожидало доллар в 2024 году по 90,1 рубля, в 2025-м — по 91,1 и в 2026 году — по 92,3 рубля.
Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин рассказал о позитивном сценарии для динамики курса рубля. Центробанк РФ оставляет ключевую ставку около текущего уровня (16%) до конца года (судя по риторике главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на последнем заседании).
При этом продлевается действие указа об обязательных продажах валюты экспортерами как минимум до конца года. Зарубежные покупатели должны расплачиваться за российскую нефть в полном объеме, своевременно и желательно в твердой валюте. Также в этом сценарии желательно, чтобы цены на российскую нефть марки Urals до 2025 года оставались на повышенных уровнях в районе текущих 75−80 долларов за баррель.
При этом Центробанк должен продолжать продажу валюты (юаней) из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а объемы импорта товаров и услуг в Россию при это не росли бы. «При соблюдении всех этих условий курс доллара к рублю до конца 2024 года мог бы находится в диапазоне 91−94 рублей», — прогнозирует Александр Потавин.
Одно из условий уже выполнено — для поддержки рубля правительство продлило требование о продаже валютной выручки экспортерами на год — до 30 апреля 2025 года.
Негатив не за горами
Эксперт также раскрыл подробности о противоположном сценарии — негативном для курса рубля: цена российской нефти марки Urals во второй половине 2024 года снижается до 60 долларов за баррель или ниже.
При этом высокие темпы роста денежной массы в России повышают потребности в импорте, а значит растет спрос на валюту.
Растут риски снижения спроса на российский экспорт с учетом усиления санкционного контроля. Плюс к этому в структуре платежного баланса повышаются объемы дебиторской задолженности, что означает растущие задержки в поступлении оплаты за российский экспорт.
«Негатива рублю добавится, если ЦБ РФ из нетто-продавца валюты (юани из ФНБ) превратится в ее покупателя во второй половине этого года», — отметил Александр Потавин.
Если при этом Центробанк станет активно смягчать денежно-кредитную политику (снижать ключевую ставку), то давление на рубль также возрастет. Поскольку геополитическая напряженность сохраняется, США и ЕС вводят новые пакеты санкций против РФ. Все это негативно сказывается на объемах валютной выручки, поступающей в РФ.
«Как следствие все этого мы имеем более слабый курс рубля. При таком сценарии курс доллара к концу 2024 года легко поднимется в район 102−110 рублей», — считает Александр Потавин.
«При отсутствии резких изменений в геополитической ситуации худший сценарий для рубля — это усиление давления на платежный баланс и торговое сальдо РФ», — считает Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал».
По его мнению, это может произойти как под влиянием снижения цен на нефть, так и из-за внешних ограничений и санкций. «В подобном сценарии можно ожидать закрепление доллара в диапазоне 95−100 рублей с попытками преодоления верхней границы», — предупредил эксперт.
Юрий Кравченко также назвал и лучший сценарий для рубля (опять же без учета изменений в геополитике) — это рост цен на нефть и увеличение нефтегазовых доходов. Однако даже в этом случае, скорее всего, останутся сложности во внешних расчетах, что не позволит рублю в полной мере отыграть улучшение конъюнктуры, считает он.
«В лучшем сценарии можно ожидать, что доллар окажется чуть ниже 90 рублей, однако скорее всего такая ситуация будет относительно краткосрочной», — считает Юрий Кравченко.
Худший сценарий — внешний фактор
По мнению Дмитрия Бабина, эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», худшим сценарием для рубля будет мировой финансово-экономический кризис, превосходящий по своим масштабам 1997−1998 и 2007−2008 гг., который приведет к сильному падению цен на нефть и другие ключевые товары российского экспорта, а также длительному периоду их нахождения на низких уровнях.
Он считает, что для реализации этого сценария есть все предпосылки, но не обязательно в этом году. Потому что слишком мягкая монетарная политика крупнейших центробанков (низкие ставки), которая изначально реализовывалась в качестве временной меры предотвращения худших последствий кризиса 2007−2008 гг., привела к большим дисбалансам в экономике, финансовой сфере и на биржевых рынках, а также к сильному наращиванию долгов государственного и частного секторов, отметил экономист.
«В случае реализации этого сценария доллар к рублю может обновить исторический максимум и закрепиться выше отметки 120 рублей», — прогнозирует Дмитрий Бабин.
Чем дольше будет период низких цен на сырьевые товары, считает он, тем глубже окажется снижение курса рубля. Аналогичную динамику он может показать при значительном ухудшении для России геополитической обстановки с одновременным серьезным ужесточением санкционного режима.
По мнению Дмитрия Бабина, лучший сценарий предполагает, что сырьевые товары продолжат дорожать, мировая экономика избежит кризиса, а геополитическая ситуация для России улучшится вместе с ослаблением санкционного режима.
«В этом случае доллар может снизиться в район 70−80 рублей, но вряд ли там останется надолго, вероятно, рубль впоследствии все же возобновит умеренное ослабление», — прогнозирует Дмитрий Бабин.
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