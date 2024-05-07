Худший и лучший сценарии для рубля в этом году

Он считает, что для реализации этого сценария есть все предпосылки, но не обязательно в этом году. Потому что слишком мягкая монетарная политика крупнейших центробанков (низкие ставки), которая изначально реализовывалась в качестве временной меры предотвращения худших последствий кризиса 2007−2008 гг., привела к большим дисбалансам в экономике, финансовой сфере и на биржевых рынках, а также к сильному наращиванию долгов государственного и частного секторов, отметил экономист.