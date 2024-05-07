Госдума одобрила закон о повышении суммы долга для начала процедуры банкротства

Как отмечает партнер правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Юрий Федоров, с 2002 года к закону о банкротстве внесено около сотни поправок, но «их количество не сопровождалось таким же ростом качества регулирования — банкротство стало скорее одной из специфических областей, замкнутой на себя, в том числе из-за излишней зарегулированности и отсутствия экономически обоснованных критериев». Однако новые поправки Юрий Федоров оценивает положительно: «Они заметно сократят временные затраты и судей, и участников процесса». Председатель «Банкротного клуба» Олег Зайцев подчеркивает, что упрощенное рассмотрение споров об установлении требований кредиторов и о продлении процедуры позволит «снизить чудовищную нагрузку на судей», которые только за 2023 год рассмотрели более 2 млн споров в рамках банкротных дел. По его мнению, «лучше было бы вообще не вовлекать в это суд». Поправки позволят «разгрузить суды от написания актов, которые никто не читает и не обжалует, и от проведения заседаний, на которые никто не приходит», согласен АУ Сергей Домнин. Он надеется, что узаконенный доступ управляющих к информации об имуществе должника и его родственников будет «правильно воспринят» органами власти, что избавит судей от вынесения «бесконечных определений об истребовании сведений».