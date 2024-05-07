Глава «Транснефти» анонсировал «неплохие» дивиденды за 2023 год

«Транснефть» при определении размера дивидендов руководствуется распоряжением правительства № 774-р: оно предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 50% от нормализованной чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль «Транснефти» в 2023 году увеличилась на 20,7%, до 360,5 млрд рублей. Выручка выросла почти на 10,5%, до 1,33 трлн рублей. Финансовые результаты «Транснефти» превзошли прогнозы аналитиков и ожидания рынка, отмечал «БКС Экспресс». Эксперты повысили свой прогноз по дивидендам компании до 190 рублей на акцию.