Глава «Транснефти» анонсировал «неплохие» дивиденды за 2023 год

Совет директоров «Транснефти» рассмотрит рекомендации по дивидендам за 2023 год в ближайшее время, они будут выше, чем за предыдущий год, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу компании Николая Токарева.
Токарев утвердительно ответил на вопрос, будут ли дивиденды «Транснефти» за 2023 год выше, чем в 2022 году. «В принципе они будут неплохие, потому что результаты по году были неплохие и выручка серьезно подросла», — отметил Токарев.
«Транснефть» обсуждает переход на выплату дивидендов дважды в год, подтвердил Токарев. По его мнению, таким решением «все будут довольны».
Привилегированные акции «Транснефти» на максимуме выросли почти на 3,4%, до 1646 рублей. На 11:14 мск рост замедлился до 2,48%, акции торгуются по 1632 рубля.
«Транснефть» при определении размера дивидендов руководствуется распоряжением правительства № 774-р: оно предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 50% от нормализованной чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль «Транснефти» в 2023 году увеличилась на 20,7%, до 360,5 млрд рублей. Выручка выросла почти на 10,5%, до 1,33 трлн рублей. Финансовые результаты «Транснефти» превзошли прогнозы аналитиков и ожидания рынка, отмечал «БКС Экспресс». Эксперты повысили свой прогноз по дивидендам компании до 190 рублей на акцию.
Дивиденды «Транснефти» по итогам 2022 года составили 16 665,2 рубля на акцию. В феврале 2024 года компания завершила сплит акций, в результате которого стоимость бумаг снизилась в 100 раз. До сплита акции «Транснефти» торговались выше 160 000 рублей и были самыми дорогими на российском рынке.