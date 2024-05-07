ФАС признала АО «Нижфарм» нарушившим закон о рекламе

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала АО «Нижфарм» нарушившим закон о рекламе. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Компания не выполнила правила распространения рекламы лекарственных препаратов», — отметили в службе.
Там указали, что ранее в ФАС поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу лекарственного препарата «Артра», которая транслировалась в эфире телеканала «Домашний».
В рекламе утверждалось, что боль и дискомфорт в суставах могут сообщать о первых признаках остеоартрита. Также в видеоролике было указано, что препарат уменьшает количество обострений, восстанавливает суставы.
«Согласно законодательству, реклама лекарственных средств не должна гарантировать положительное действие препарата, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий, — подчеркнули в ведомстве. — Служба признала рекламодателя АО “Нижфарм” нарушившим закон о рекламе. Компания будет привлечена к административной ответственности».
В ФАС обратили внимание, что реклама лекарственных средств не должна содержать утверждения или предположения о наличии у потребителей рекламы тех или иных заболеваний.