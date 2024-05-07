Эксперт Чирков: темпы развития экономики РФ опередили Китай

В I квартале 2024 года темпы роста экономики России достигли 5,4% и опередили показатели Китая, сообщил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.
Согласно данным Росстата, в 2023 году рост валового внутреннего продукта составил 3,6%. По мнению эксперта, сейчас российская экономика является одним из лидеров в мире среди крупных государств. Стремительный рост происходит не только за счет военно-промышленного комплекса, а также благодаря внутреннему спросу, считает Чирков.
«У нас свои ресурсы, своя энергия — вот наша конкурентоспособность растет, и растет достаточно динамично», — отметил экономист в беседе с Пятым каналом.
Западные фирмы уступают российским в конкурентоспособности из-за дорогого топлива и электроэнергии. В то же время компании России развиваются как на внутреннем, так и на внешнем рынках, заключил собеседник телеканала.
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о принципах формирования федерального бюджета страны на ближайшие годы.