Эксперт Чирков: темпы развития экономики РФ опередили Китай

Согласно данным Росстата, в 2023 году рост валового внутреннего продукта составил 3,6%. По мнению эксперта, сейчас российская экономика является одним из лидеров в мире среди крупных государств. Стремительный рост происходит не только за счет военно-промышленного комплекса, а также благодаря внутреннему спросу, считает Чирков.