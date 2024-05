Два регулятора США предложили ограничить бонусы руководителей крупных банков

В понедельник Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC, Federal Deposit Insurance) и Управление контролера денежного обращения (OCC, Office of the Comptroller of the Currency) опубликовали проект нормативного уведомления с предложением ограничить размер бонусов глав крупных банков, пишет издание Law360.