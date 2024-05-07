Два регулятора США предложили ограничить бонусы руководителей крупных банков

В понедельник Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC, Federal Deposit Insurance) и Управление контролера денежного обращения (OCC, Office of the Comptroller of the Currency) опубликовали проект нормативного уведомления с предложением ограничить размер бонусов глав крупных банков, пишет издание Law360.
Проект был впервые представлен еще в 2016 году. Согласно ему, компенсационные пакеты для топ-менеджеров и «лиц, принимающих значительные риски» крупных финорганизаций должны были включать возможности отсрочки, конфискации и возврата средств. Правило предполагалось распространить на компании, чьи активы превышают $1 млрд. Жесткость требований дифференцировалась в зависимости от размера организации и позиции управленца. Регуляторы хотели обязать крупные банки выплачивать 40−60% бонусов руководителям с отсрочкой в один-четыре года. В случае особенно плохих финансовых результатов, нарушений нормативных требований или других управленческих ошибок, выплаты нужно было бы удержать. Предложение столкнулось с широкой критикой и вызвало междведомственные споры. Окончательно оно было отложено в 2017 году после избрания президентом США Дональда Трампа.
К обсуждению инициативы вернулись в прошлом году после краха Silicon Valey Bank и других региональных кредиторов. Его особенно поддерживают демократы и критикуют республиканцы.
Во FDIC и OCC заявили, что хотят вовлечь заинтересованные стороны в обсуждение будущего нормативного акта. Для принятия его должны согласовать между собой американские регуляторы: FDIC, OCC, Федеральная резервная система (ФРС), Национальная администрацией кредитных союзов (NCUA, National Credit Union Administration), Федеральное агентство жилищного финансирования (FHFA, Federal Housing Finance Agency) и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, Securities and Exchange Commission) США. Как сообщают FDIC и OCC, FHFA подписала предложение в понедельник, и ожидается, что NCUA присоединится «в ближайшем будущем».
Основным противником реформы стала ФРС. «Я хотел бы понять проблему, которую мы решаем, и затем хотел бы увидеть предложение, которое решит эту проблему», — заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на мартовских слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США, комментируя возможность введения ограничения бонусов в этом году. По словам представителя ФРС, регулятор продолжает настаивать на собственном руководстве о выплатах топ-менеджерам банков 2010-ого года. «Руководители, несущие ответственность за банкротство банка, не должны получать прибыль от этого краха, а зарплата руководителей должна соответствующим образом учитывать риск», — отметил представитель организации. Тем не менее, ФРС готова обсуждать предложение FDIC и OCC с другими регуляторами.
Внутри самого FDIC также не обошлось без разногласий. Против предложения организации выступили ее вице-председатель Трэвис Хилл и член совета директоров Джонатан МакКернан, оба республиканцы. Хилл счел «чрезвычайно странным», что два регулятора выдвинули предложение, не заручившись поддержкой остальных. Сам проект 2016 года он назвал «слишком широким и резким».