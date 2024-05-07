Два регулятора США предложили ограничить бонусы руководителей крупных банков

Проект был впервые представлен еще в 2016 году. Согласно ему, компенсационные пакеты для топ-менеджеров и «лиц, принимающих значительные риски» крупных финорганизаций должны были включать возможности отсрочки, конфискации и возврата средств. Правило предполагалось распространить на компании, чьи активы превышают $1 млрд. Жесткость требований дифференцировалась в зависимости от размера организации и позиции управленца. Регуляторы хотели обязать крупные банки выплачивать 40−60% бонусов руководителям с отсрочкой в один-четыре года. В случае особенно плохих финансовых результатов, нарушений нормативных требований или других управленческих ошибок, выплаты нужно было бы удержать. Предложение столкнулось с широкой критикой и вызвало междведомственные споры. Окончательно оно было отложено в 2017 году после избрания президентом США Дональда Трампа.