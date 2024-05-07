Дивидендный гэп ЛУКОЙЛа, акции «М. Видео», индекс Мосбиржи: дайджест

6 мая был последний день, когда можно было купить акции ЛУКОЙЛа, чтобы получить дивиденды. А это значит, что во вторник, 7 мая, акции компании будут торговаться уже без дивидендов, котировки упадут примерно на размер дивидендов минус налог с них, отметил инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов. По его расчетам, снижение (или дивидендный гэп) может составить около ₽430, или 5,3% от текущих цен.