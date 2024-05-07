Дивидендный гэп ЛУКОЙЛа, акции «М. Видео», индекс Мосбиржи: дайджест

Дивидендный гэп ЛУКОЙЛа.
6 мая был последний день, когда можно было купить акции ЛУКОЙЛа, чтобы получить дивиденды. А это значит, что во вторник, 7 мая, акции компании будут торговаться уже без дивидендов, котировки упадут примерно на размер дивидендов минус налог с них, отметил инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов. По его расчетам, снижение (или дивидендный гэп) может составить около ₽430, или 5,3% от текущих цен.
Акционеры ЛУКОЙЛа получат ₽498 на акцию с дивдоходностью 6,17%. Ранее компания уже выплатила промежуточные дивиденды за 2023 год в размере ₽447 на акцию. В итоге за год выплаты составят рекордную для компании сумму ₽945 на акцию.
В «Альфа-Инвестициях» ожидают быстрого закрытия дивидендного гэпа — за 10−15 рабочих дней (или 2−3 календарных недели) благодаря позитивным ожиданиям в отношении компании.
«По итогам 2024 года дивиденды могут составить более ₽1000 на акцию (более 12,4% по текущим ценам). Дополнительно стоит учитывать накопленную кубышку компании, которая составляет около ₽1125 на акцию, или 13,9% по текущим ценам, и также может быть использована в интересах акционеров», — рассказал Игорь Галактионов.
В то же время аналитики «БКС Мир инвестиций» на фоне дивидендного гэпа понизили целевую цену бумаг ЛУКОЙЛа на 5%, до ₽9800 (ранее ₽10300 за акцию). Тем не менее брокер подтверждает позитивный взгляд на компанию, отмечая, что бумага торгуется с мультипликатором P/E на 2024−2025 годы на уровне 5,1х, что на 17% ниже среднего уровня за десять лет.
Акции «М. Видео»
7 мая совет директоров «М. Видео-Эльдорадо» обсудит возможность размещения дополнительных обыкновенных акций для увеличения уставного капитала.
На сообщение компании о возможной допэмиссии акций котировки отреагировали падением. В моменте на торгах Московской биржи бумаги снизились на 10,86%, до ₽187,2 за штуку. По итогам торговой сессии акции упали на 9,71%, до ₽189,6.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин считает, что новость о рассмотрении советом директоров вопроса о допэмиссии негативна для акций «М. Видео» из-за потенциального размытия долей держателей, но позитивна для облигаций компании, так как привлечение капитала снизит долговые риски. Аналитик отметил, что по уставу «М. Видео-Эльдорадо» вправе дополнительно разместить до 30 млн новых бумаг, что соответствует 16,7% текущего уставного капитала.
У аналитиков БКС негативный взгляд на бумаги компании. Брокер отметил, что его клиенты также были негативно настроены к бумагам ретейлера, судя по соотношению маржинальных лонгов и шортов.
Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 6 мая индекс Мосбиржи снизился на 0,17%, до 3436,05 пункта. Бенчмарк теряет позиции с начала мая.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отметил, что в начале торгов российский рынок акций быстро снижался, обновив месячный минимум, но вскоре перешел к активному восстановлению. В ходе торгов индекс Мосбиржи выходил в символический плюс, но не сумел его удержать.
Давление на российский рынок оказал валютный фактор — в понедельник курс доллара впервые с 12 марта опустился ниже ₽91. Однако рубль к закрытию растерял существенную часть дневного прироста, что смягчило неблагоприятное влияние валютного фактора на российские акции.
«Выкуп очередной просадки индекса Мосбиржи свидетельствует о том, что покупатели настроены достаточно оптимистично. Хотя продавцы также довольно активны, им пока не удается вызвать более устойчивое снижение нашего рынка», — говорит Дмиртий Бабин.
Наибольший рост по итогу торгового дня показали бумаги «Полюса» (+3,28%), «ТКС Холдинга» (+3,22%), «Интер РАО» (2,14%), Ozon (+2,09%), «Сургутнефтегаза» (+1,83%).
Сильнее всего снизились акции Мосбиржи (-2,49%), «ВК» (-2,42%), «Самолета» (-2,06%), Globaltrans (-1,54%), ММК (-1,42%).
Портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов обращает внимание, что индекс Мосбиржи торгуется в узком диапазоне 3420−3490 пунктов с середины апреля из-за отсутствия значимых драйверов для продолжения роста. При этом, отмечает он, котировки многих компаний остаются вблизи годового максимума на фоне дивидендного сезона.
Сегодня волатильность широкого рынка значительно возрастет на фоне дивидендного гэпа ЛУКОЙЛа, который предполагает падение цены акций на размер выплат 6%, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Учитывая большой вес этих акций в структуре индекса Мосбиржи (почти 15,4%), падение может составить до 30 пунктов.
По оценке аналитиков «Альфа-Инвестиций», индекс Мосбиржи может потерять 0,8−0,9% и опуститься в район 3400 пунктов.
Последний день покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 6 мая.
Levi Strauss & Co. Дивиденды на каждую акцию — $0,12. Дата выплаты — 23 мая. Доходность — 0,54%.
ЛЭСК. Дивиденды на каждую акцию — ₽16. Дата выплаты — 24 мая. Доходность — 11,54%.
Корпоративная отчетность
До открытия рынка в США.
Spirit AeroSystems: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — -$0,57, выручка — $1,62 млрд.
Ferrari: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $2,02, выручка — $1,66 млрд.
Crocs: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $2,24, выручка — $882,72 млн.
Nikola: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — -$0,1, выручка — $14,96 млн.
Walt Disney: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $1,1, выручка — $22,11 млрд.
После закрытия рынка в США.
Lyft: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,08, выручка — $1,16 млрд.
Virgin Galactic: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — -$0,3, выручка — $1,98 млн.
Occidental Petroleum: финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Ожидания: EPS — $0,58, выручка — $6,7 млрд.
Luminar: финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — -$0,19, выручка — $21,11 млн.
Rivian: финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — -$1,15, выручка — $1,15 млрд.
Electronic Arts: финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $1,52, выручка — $1,78 млрд.
Другие важные события.
Состоится церемония инаугурации вновь избранного президента РФ Владимира Путина.
ММЦБ: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
«М. Видео»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
«Россети Северный Кавказ»: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
ТРК: заседание совета директоров. В повестке — вопрос дивидендов.
Германия: экспорт, март — 09:00 мск.
Германия: импорт, март — 09:00 мск.
Германия: торговый баланс, март — 09:00 мск.
Еврозона: розничные продажи, март — 12:00 мск.
США: Управление энергетической информации США (EIA) опубликует краткосрочные прогнозы по рынку энергоносителей — 19:00 мск.
США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3436,05 (-0,17%).
Индекс РТС: 1186,2 (+0,13%).
S&P 500: 5180,74 (+1,03%).
Dow Jones Industrial Average: 38 852,27 (+0,46%).
NASDAQ Composite: 16 349,25 (+1,19%).