Бывший завод Toyota в Петербурге передали Aurus

В феврале Мантуров рассказывал, что Aurus планирует начать выпуск автомобилей бизнес-класса совместно с иностранным партнером на бывшем заводе Toyota, первые экземпляры будут в конце года. Ожидается, что в общей сложности на конвейер встанут четыре модели.