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Бывший завод Toyota в Петербурге передали Aurus

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге передан автопроизводителю Aurus, сообщил РИА Новости врио вице-премьера — министра промышленности и торговли Денис Мантуров.

Источник: РИА "Новости"

«Передали», — сказал он, отвечая на вопрос о передаче этого актива.

В феврале Мантуров рассказывал, что Aurus планирует начать выпуск автомобилей бизнес-класса совместно с иностранным партнером на бывшем заводе Toyota, первые экземпляры будут в конце года. Ожидается, что в общей сложности на конвейер встанут четыре модели.

Предыдущий собственник актива — подведомственный Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ» — приобрел его у японского автопроизводителя весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп.

Основными владельцами Aurus являются ФГУП «НАМИ» (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), также 0,5% принадлежит «Хит Моторз Рус».