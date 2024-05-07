Бывший завод Toyota в Петербурге передали Aurus

«Передали», — сказал он, отвечая на вопрос о передаче этого актива.
В феврале Мантуров рассказывал, что Aurus планирует начать выпуск автомобилей бизнес-класса совместно с иностранным партнером на бывшем заводе Toyota, первые экземпляры будут в конце года. Ожидается, что в общей сложности на конвейер встанут четыре модели.
Предыдущий собственник актива — подведомственный Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ» — приобрел его у японского автопроизводителя весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп.
Основными владельцами Aurus являются ФГУП «НАМИ» (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), также 0,5% принадлежит «Хит Моторз Рус».