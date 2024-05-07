Bloomberg: Amazon инвестирует $9 млрд в облачные технологии Сингапура

По его информации, AWS планирует потратить $9 млрд в течение четырех лет на расширение инфраструктуры облачных вычислений в Сингапуре. Инвестиционный проект нацелен на удовлетворение растущего спроса потребителей на облачные сервисы и ускорение внедрения искусственного интеллекта (ИИ). По оценкам компании, финансовые вложения позволят создавать около 12,3 тыс. рабочих мест с полной занятостью в местных сингапурских компаниях. «Эти инвестиции вызовут волновой эффект на всей территории Сингапура за счет ускорения экономического роста и внедрения облачных технологий», — приводит агентство слова регионального менеджера AWS Присциллы Чун.