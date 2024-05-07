Арбитражный управляющий рассказала о последствиях покупки автомобиля банкрота

Еще один немаловажный момент. Нередко банкроты самостоятельно избавляются от своего имущества, планируя в ближайшей перспективе заявить о финансовой несостоятельности. Поэтому излишне низкая цена на автомобиль должна прежде всего насторожить. Проблема в том, что при инициации банкротной процедуры финансовый управляющий проверяет все сделки с дорогостоящим имуществом за 3-летний период, предшествующий подаче заявления о банкротстве. Существует высокая вероятность того, что сделка будет оспорена в судебном порядке и признана ничтожной.