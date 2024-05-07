Арбитражный управляющий рассказала о последствиях покупки автомобиля банкрота

Она перечислила основные проблемы при покупке автомобиля, который принадлежал банкроту.
Если человек планирует приобрести автомобиль банкрота на торгах, ему следует быть готовым к определенным сложностям. Зачастую владелец машины не заботится о транспортном средстве, потому его техническое состояние оставляет желать лучшего. На практике нередки ситуации, когда затраты на восстановление машины могут существенно превышать сумму сделки.
Среди основных проблем, с которыми есть шанс столкнуться при покупке автомобиля банкрота, выделяют:
1. Проблемы с документами. Зачастую банкроты не спешат передавать оригинал ПТС и СТС, что вызовет проблемы при попытке регистрации машины покупателем.
2. Транспортное средство реализуется через арбитражного управляющего. У него отсутствует информация о фактическом состоянии авто, в результате чего покупка может преподнести немало неприятных сюрпризов.
3. Банкроты нередко вытаскивают из авто все, что только можно, начиная от запасного колеса, заканчивая проигрывателем и дорогостоящими запчастями. Поскольку зачастую осмотр автомобиля при продаже с торгов физически невозможен, существует риск получить совершенно не то, что ожидается.
4. На имущество банкрота могут накладываться ограничения. Финансовый управляющий может выставить машину на продажу, не сняв обременения, что вызовет проблемы с последующей регистрацией.
Еще один немаловажный момент. Нередко банкроты самостоятельно избавляются от своего имущества, планируя в ближайшей перспективе заявить о финансовой несостоятельности. Поэтому излишне низкая цена на автомобиль должна прежде всего насторожить. Проблема в том, что при инициации банкротной процедуры финансовый управляющий проверяет все сделки с дорогостоящим имуществом за 3-летний период, предшествующий подаче заявления о банкротстве. Существует высокая вероятность того, что сделка будет оспорена в судебном порядке и признана ничтожной.