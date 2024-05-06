ВТБ: выдачи ипотеки в России в апреле упали на 20%

В ВТБ в апреле ипотеку оформили 28,4 тысячи клиентов более чем на 140 миллиардов рублей — это выше апрельских показателей 2023 года. Средний размер одного кредита составил 4,9 миллиона рублей, показатель оказался на уровне прошлого года. В целом за январь-апрель выдачи ипотеки в ВТБ составили почти 392 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года результат вырос более чем на 20%, что связано с увеличением спроса заемщиков банка на госпрограммы с начала весны.