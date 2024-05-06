Вслед за США Еврокомиссия заявляет о проблеме избыточных мощностей в КНР

Отметим, что ЕК уже инициировала антидемпинговое расследование в отношении поставок электромобилей из Китая на рынок ЕС. Рассмотрение было начато в октябре прошлого года, причем в отличие от сложившейся практики — без обращения участников рынка. Окончание расследования назначено на 4 июля, к этому моменту ЕК может объявить о введении ответных мер — как повышенных пошлин, так и квот на поставки из КНР. Помимо этого, в комиссии готовятся проводить новые расследования в отношении поставок, которые грозят деиндустриализацией европейскому рынку, и внедрять «дерискинг» в отношении товаров, по которым КНР сейчас является основным поставщиком (это, например, редкоземельные металлы).