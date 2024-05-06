Вслед за США Еврокомиссия заявляет о проблеме избыточных мощностей в КНР

Еврокомиссия обеспокоена притоком на европейский рынок китайских товаров, производство которых субсидируется государством. В первую очередь речь идет об электромобилях и стали, которые, как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на встрече в Париже с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, «наводняют европейский рынок». В ответ ЕК готова применить защитные меры, в случае если дисбаланс в торговле сохранится, предупредила глава комиссии.
Си Цзиньпин на это заявил, что «проблемы избыточных мощностей в Китае не существует ни с точки зрения сравнительных преимуществ, ни с точки зрения глобального спроса».
По его словам, отрасль новой энергетики Китая «добилась реального прогресса в условиях открытой конкуренции». Это снижает давление на глобальную инфляцию и способствует переходу к зеленой экономике, при этом стороны «имеют обширные общие интересы и широкое пространство для сотрудничества в области зеленого и цифрового перехода».
Отметим, что необходимость в ужесточении контроля за торговыми потоками в Европу в Еврокомиссии обосновывают так же, как и в Минфине США — Китай оказывает масштабную поддержку своему промышленному сектору, притом что в условиях не растущего внутреннего спроса глобальная экономика не может абсорбировать весь объем перепроизводства. Бороться с этим в ЕС намерены координируя усилия с другими странами «семерки» и с развивающимися экономиками, которые также страдают от нерыночных практик.
Напомним, в апреле в рамках визита в Китай глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что США обеспокоены избыточным производством китайских товаров, которое превышает потребности мировой экономики и угнетает производство в других странах (см. «Ъ» от 8 апреля). Тогда основная повестка переговоров, судя по заявлениям сторон, касалась опасений США относительного растущего объема выпуска и экспорта китайской продукции в новых отраслях — в производстве солнечных панелей, батарей и электромобилей. «Субсидирование этих отраслей снижает выпуск в других странах, так же как десятилетие назад наращивание господдержки сталелитейной промышленности привело к угнетению ее выпуска в США и других странах», — поясняла Джанет Йеллен.
На переговорах в Париже в понедельник обсуждались не только дисбалансы в торговле (ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что торговый дефицит с Китаем в прошлом году достиг €291 млрд, или 1,7% ВВП Евросоюза), но и поставки продукции двойного назначения в Россию.
Они влияют на отношения ЕС и Китая, заметила госпожа фон дер Ляйен, призвав предпринять дополнительные усилия для остановки такого экспорта.
Отметим, что ЕК уже инициировала антидемпинговое расследование в отношении поставок электромобилей из Китая на рынок ЕС. Рассмотрение было начато в октябре прошлого года, причем в отличие от сложившейся практики — без обращения участников рынка. Окончание расследования назначено на 4 июля, к этому моменту ЕК может объявить о введении ответных мер — как повышенных пошлин, так и квот на поставки из КНР. Помимо этого, в комиссии готовятся проводить новые расследования в отношении поставок, которые грозят деиндустриализацией европейскому рынку, и внедрять «дерискинг» в отношении товаров, по которым КНР сейчас является основным поставщиком (это, например, редкоземельные металлы).
Для китайских автопроизводителей европейский рынок — крупнейший из зарубежных, в прошлом году на него пришлось 40% экспорта электромобилей из КНР. Общий объем такого экспорта, по данным китайской таможни, составил $34,1 млрд, на Россию и страны СНГ пришлось $1,93 млрд. В четвертом квартале 2023 года доля китайских производителей в продажах электромобилей на рынках стран Западной Европы достигла 9,3% (данные Schmidt Automotive Research), притом что в 2019 году она составляла 0,5%. В США прямой импорт электромобилей из КНР в прошлом году не превысил $400 млн — это следствие в том числе действующей повышенной пошлины (25% сверх стандартного тарифа в 2,5%).