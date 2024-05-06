Власти обсудили передачу денег от продажи Yandex на поддержку электроники

После начала специальной военной операции на Украине власти США и ряда других стран запретили высокотехнологичный экспорт в Россию, что осложнило поставки чипов, серверов, телекоммуникационного оборудования и другой техники. Ряд крупных производителей процессоров и компьютерной техники объявили об уходе с российского рынка. Сейчас оборудование поставляется по схеме параллельного импорта, то есть без разрешения правообладателей. Одновременно с этим власти пытаются наладить производство техники в России. Льготные кредиты были одной из мер, направленных на это. В 2022 году правительство выпустило постановление № 407, по которому производители могли получить льготный кредит на сумму от 3 млрд до 100 млрд руб. на пополнение складских запасов электронно-компонентной базы в 13 банках, включая ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк и др. Выпадающий доход по кредитам должно было компенсировать Минцифры за счет субсидий. Но в ноябре прошлого года производители начали платить рыночные ставки (15−20% годовых) по этим кредитам, поскольку средства на компенсации банкам были исчерпаны.