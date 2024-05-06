В торговых центрах РФ с начала года открыли магазины 11 новых зарубежных брендов

«С начала 2024 года на российский рынок вышли 11 новых международных ретейлеров из Турции, Китая, Южной Кореи, Италии, Испании и Германии, специализирующиеся на одежде, обуви, электронике и товарах для дома. Ожидается, что в 2024 году на российский рынок могут прийти до 20 зарубежных брендов», — говорится в материалах.
Отмечается, что 9 из 11 новых международных брендов открыли магазины в торговых центрах Москвы, еще 2 — в Санкт-Петербурге и Калининграде. Шесть из них имеют азиатское происхождение (Китай и Южная Корея). Для сравнения, в IV квартале 2023 года рынок пополнился семью новыми игроками, из которых только два были азиатскими ретейлерами.
Еще как минимум три бренда, среди которых французский косметический дом Panier des Sens, в первом квартале заявили о своем намерении начать работу в России, сообщили ТАСС в NF Group. Ожидается, что магазины бренда откроются в таких торговых центрах Москвы, как «Авиапарк», «Метрополис» и «Саларис», рассказали в компании. Два производителя одежды (8 seconds из Южной Кореи) и (Semir из Китая) также выразили желание начать работу в России, однако конкретные решения этими игроками пока не приняты.
«Россия продолжает оставаться привлекательным рынком для международных ретейлеров. И, если в 2023 году структура новых брендов преимущественно состояла из турецких операторов, в 2024 году рынок активно пополняется брендам из Азии», — прокомментировала ТАСС региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.
Как сообщалось, по итогам 2023 года на российский рынок вышли 22 новых международных бренда из Турции, Белоруссии, Киргизии, Китая, Южной Кореи и других стран. Большинство из них работает в сегменте одежды и обуви.