В торговых центрах РФ с начала года открыли магазины 11 новых зарубежных брендов

Еще как минимум три бренда, среди которых французский косметический дом Panier des Sens, в первом квартале заявили о своем намерении начать работу в России, сообщили ТАСС в NF Group. Ожидается, что магазины бренда откроются в таких торговых центрах Москвы, как «Авиапарк», «Метрополис» и «Саларис», рассказали в компании. Два производителя одежды (8 seconds из Южной Кореи) и (Semir из Китая) также выразили желание начать работу в России, однако конкретные решения этими игроками пока не приняты.