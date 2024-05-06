В Россию приходят азиатские бренды

Шесть из 11 вышедших на российский рынок новых брендов имеют азиатское происхождение (Китай и Южная Корея). Для сравнения, в IV квартале 2023 года рынок пополнился семью новыми игроками, из которых только два были азиатскими ретейлерами. В целом, 2024 год становится ключевым для развития азиатских брендов в российских торговых центрах, отмечают эксперты: планы по расширению в Россию были объявлены этими компаниями еще в 2022 году, после чего последовал стандартный двухлетний подготовительный период, необходимый для настройки операционных процессов при выходе на новый рынок.