В России вырос спрос на услуги ремонтных бригад

За последний год спрос на услуги бригад, выполняющих ремонт «под ключ», вырос на 13%, сообщает «Авито Услуги». Города-лидеры по росту спроса — Москва (увеличение на 165%), Калининград (на 61%) и Сочи (на 54%). Между тем в среднем гораздо больше увеличился интерес к отдельным, а не комплексным услугам по ремонту. Так, за год интерес россиян к услугам мастеров по монтажу и обслуживанию вентиляционных систем, дизайнеров интерьеров вырос почти в два раза — на 93% и 91% соответственно. Почти в полтора раза чаще клиенты интересуются монтажом дверей (рост на 47%), установкой окон и остеклением балконов (на 43%), плиточными работами (на 37%).
То, что спрос на услуги ремонта «под ключ» растет медленнее, чем интерес к отдельным работам, отмечалось еще в прошлом году. Как поясняли тогда в «Авито Услугах», заказчики все чаще ремонтируют отдельные комнаты или заказывают отдельные работы, поскольку это позволяет покупать материалы и финансировать ремонт поэтапно, дает большую гибкость в планировании бюджета. В целом же возрастающий интерес к ремонту объясняется тем, что застройщики стали чаще предлагать квартиры с черновой отделкой (в нее входят минимальная обработка стен и потолка, готовые окна, а также установленные коммуникации и вентиляция), а не с чистовой, считают эксперты «Авито Недвижимости».
Цены на услуги по ремонту выросли за год на 10−12%, это во многом связано с тем, что спрос на мастеров выше предложения.
Количество новых квартир с чистовой отделкой, выставленных на продажу, за год снизилось на 4%, тогда как квартир в бетоне или с черновой отделкой, напротив, стало больше — предложение выросло на 19% и 40% соответственно.
Девелоперы отказываются от отделки или упрощают ее до предчистовой, чтобы снизить конечную стоимость объектов и ускорить ввод зданий в эксплуатацию, поясняли ранее эксперты «Авито Недвижимости». Отделочные материалы в прошлом году подорожали, и затраты на них стали заметнее сказываться на конечной стоимости проектов, поэтому девелоперы предлагают разные варианты отделки (или ее отсутствие), чтобы они устроили покупателей с любым бюджетом. Кроме того, сейчас отмечается дефицит строителей, а отказ от отделки квартир делает его не таким заметным.
В то же время число новых квартир с отделкой сокращается в продаже и из-за повышенного спроса на такое жилье, отмечал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Ипотечники мотивированы покупать именно жилье с отделкой, поскольку затраты на ремонт при этом можно включить в ипотечный кредит, а не брать для этого дорогой потребительский.
Спрос на услуги по ремонту квартир однозначно растет, говорит гендиректор компании Todayprice Игорь Галузин. В частности, расширяется рынок флиппинга (покупка, быстрый ремонт и перепродажа квартиры), усиливается тренд на готовые решения в квартирах. Цены на услуги по ремонту выросли на 10−12% за последний год, что связано с дефицитом недорогой рабочей силы. Спрос на мастеров больше, чем их предложение, поясняет руководитель академии мастеров Домео Глеб Лапшин. Число мастеров — как граждан России, так и иностранцев — существенно сократилось. Растет сложность реализуемых проектов, при этом далеко не все мастера повышают квалификацию. За последний год стоимость работ по отделке жилых помещений увеличилась на 30−50%, но до конца года дальнейшего увеличения, по его словам, не прогнозируется.
Подорожали и стройматериалы. Так, по подсчетам агентства INFOLine, за 2023 год затраты на материалы при ремонте квартиры в Москве и Санкт-Петербурге выросли на 12−13% (до 8463 ₽ и 9292 ₽ за кв. м соответственно). Особенно подорожали лакокрасочные материалы (на 30%) и сухие строительные смеси (на 19−24%). Рост цен связан с ослаблением рубля, подорожанием автоперевозок на 35−40%, повышением зарплат и дефицитом некоторых товаров при увеличении спроса.
Взгляд из регионов
В Тюмени за ремонт «под ключ» от официальной бригады просят в среднем 10% от стоимости жилья. Цены на ремонт выросли на 20% в 2023 году и с тех пор держатся примерно на одном уровне. Как рассказал тюменец Михаил Метелев, за ремонт в недавно купленной «однушке» в 41 «квадрат» на окраине города у него попросили 375 тыс. руб. И это только за работу — выравнивание пола в гостиной, облицовку ванной, поклейку обоев, укладку ламината, покраску потолка. Едва ли не больше нужно отдать за материалы. Некоторые позиции в прайсе, по его словам, поражают — чтобы накинуть на входную дверь пленку перед покраской, рабочие просят тысячу рублей, за наклейку потолочного плинтуса, что занимает пару часов — 20 тыс. руб. «По знакомству договорился с другой бригадой за 90 тыс. руб., — рассказывает Метелев. — Парням нужно будет сделать только то, что я сам не умею и не успеваю — залить пол, выгородить в комнате гардеробную, в ванной сделать короба под трубы и наклеить плитку».
Накладывается еще и сезонный рост спроса, который всегда увеличивается весной, говорит менеджер по ремонту в Симферополе Петр Насоненко. В Крыму к тому же владельцы гостевых домов стремятся сделать косметический ремонт номеров именно в апреле — мае, перед началом туристического сезона.
В Астрахани стоимость услуг мастеров на ремонт «под ключ» сейчас начинаются от 2,5 тыс. руб. за кв. м. Еще два года назад это стоило 1,5 тыс. руб. Астраханка Татьяна Иванова рассказала, что недавний косметический ремонт «двушки» обошелся ей вдвое дороже, чем семь лет назад. Сэкономить помогают интернет-магазины. Молодая пара астраханцев Трухановых рассказывает, что купить стройматериалы дешевле можно за счет заказов на известных маркетплейсах, через доставку из других городов, где есть крупные сетевые хозяйственные магазины. Затраты снижаются примерно на треть, а то и вдвое.
Квартиры «под ключ» пользуются спросом, говорит менеджер строительной компании из Ростова-на-Дону Андрей Нестерович. Качественный ремонт однокомнатной квартиры от застройщика, по его словам, обходится примерно в миллион рублей. «Немало людей, которые все делают сами, и я их прекрасно понимаю, — говорит он. — Когда у тебя ипотека, речь о суперремонте не идет. И в этом случае можно уложиться в 400−500 тыс.».
В Волгограде заметного роста спроса на услуги ремонта квартир не наблюдают. Цены на ремонт здесь выросли примерно на 10% и сейчас варьируются от 15 до 20 тыс. руб. за кв. м. В Новосибирске тоже ажиотажного спроса на ремонт не замечают, при этом стоимость работ «под ключ» за год выросла в среднем на 30% (в первую очередь сказалось удорожание стройматериалов). В прошлом году отделка новой квартиры «под ключ» площадью около 60 кв. м, к примеру, обошлась владельцам примерно в один миллион рублей.
Подготовили Ирина Никитина, Сергей Винник, Мария Соловьева, Марина Бровкина, Роман Мерзляков, Юрий Прокопьев.