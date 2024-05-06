В России вырос спрос на услуги ремонтных бригад

В Тюмени за ремонт «под ключ» от официальной бригады просят в среднем 10% от стоимости жилья. Цены на ремонт выросли на 20% в 2023 году и с тех пор держатся примерно на одном уровне. Как рассказал тюменец Михаил Метелев, за ремонт в недавно купленной «однушке» в 41 «квадрат» на окраине города у него попросили 375 тыс. руб. И это только за работу — выравнивание пола в гостиной, облицовку ванной, поклейку обоев, укладку ламината, покраску потолка. Едва ли не больше нужно отдать за материалы. Некоторые позиции в прайсе, по его словам, поражают — чтобы накинуть на входную дверь пленку перед покраской, рабочие просят тысячу рублей, за наклейку потолочного плинтуса, что занимает пару часов — 20 тыс. руб. «По знакомству договорился с другой бригадой за 90 тыс. руб., — рассказывает Метелев. — Парням нужно будет сделать только то, что я сам не умею и не успеваю — залить пол, выгородить в комнате гардеробную, в ванной сделать короба под трубы и наклеить плитку».