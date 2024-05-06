В 2023 году россияне реже тратили материнский капитал на недвижимость

Дороговизна недвижимости в России заставляет россиян все чаще тратить средства материнского капитала на образование. В 2023 году лишь 45,6% семей направили его на приобретение жилья. В первые годы запуска этой меры господдержки таких семей было минимум вдвое больше — 97,4% получателей (данные за 2011 г.). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Института социального анализа и прогнозирования (ИнСАП) академии (РАНХиГС).
По данным исследователей, около 650 000 человек в год оплачивают часть стоимости жилья за счет средств маткапитала. Этот показатель не изменился после 2020 года, когда господдержка стала доступна при рождении первого ребенка. Не росло это количество и в 2023 г.
«Хотя улучшение жилищных условий остается самым востребованным направлением, все же потенциала его существенного роста нет», — говорится в их комментариях. Но он есть в расширении возможности траты средств на образование, считают они. В 2023 году на это направили средства 25,3% семей (в 2011 году — таких было всего 2,5%).
Чаще всего образование выбирают семьи в Москве из-за высокой стоимости жилья, указано в исследовании. По данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», средняя стоимость жилья в Москве к концу апреля 2024 года превысила 270 тысяч рублей за квадратный метр, а в Подмосковье — 150 тысяч. В остальных регионах, п данным ИнСАП, за время действия программы число квадратных метров жилья, которые можно купить на средства маткапитала, не изменилось — это 5,8 кв. м.