В 2023 году россияне реже тратили материнский капитал на недвижимость

Чаще всего образование выбирают семьи в Москве из-за высокой стоимости жилья, указано в исследовании. По данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», средняя стоимость жилья в Москве к концу апреля 2024 года превысила 270 тысяч рублей за квадратный метр, а в Подмосковье — 150 тысяч. В остальных регионах, п данным ИнСАП, за время действия программы число квадратных метров жилья, которые можно купить на средства маткапитала, не изменилось — это 5,8 кв. м.