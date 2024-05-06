Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теперь робуста: цены на кофе превысили максимум 1979 года

Зерна сорта робуста дорожают по причине засухи и жары в сельскохозяйственных районах Вьетнама.

Источник: Freepik

Цены на зерна сорта робуста (Robusta) выросли до самого высокого уровня за 45 лет, сообщает Международная организация кофе (ICO). Причина: дефицит сырья.

Показатель оптовых цен, который рассчитывает ICO из совокупности спотовых цен на ключевых рынках, в апреле вырос на 16,8% и до $1,9365 за фунт ($4,27 за кг) и стал самым высоким с 1979 года.

Вьетнам, который является крупнейшим производителем робусты в мире, продолжает сталкиваться с трудностями после неурожая в прошлом и в текущем сезонах.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что проблемы с поставками могут осложниться засухой и жарой в сельскохозяйственных районах Вьетнама: запасы воды для орошения истощаются.

Вьетнам производит порядка трети мирового объема зерен робусты.

Зерна робусты чаще всего используются для приготовления растворимых напитков и кофе эспрессо.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»