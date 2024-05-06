Теперь робуста: цены на кофе превысили максимум 1979 года

Цены на зерна сорта робуста (Robusta) выросли до самого высокого уровня за 45 лет, сообщает Международная организация кофе (ICO). Причина: дефицит сырья.
Показатель оптовых цен, который рассчитывает ICO из совокупности спотовых цен на ключевых рынках, в апреле вырос на 16,8% и до $1,9365 за фунт ($4,27 за кг) и стал самым высоким с 1979 года.
Вьетнам, который является крупнейшим производителем робусты в мире, продолжает сталкиваться с трудностями после неурожая в прошлом и в текущем сезонах.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что проблемы с поставками могут осложниться засухой и жарой в сельскохозяйственных районах Вьетнама: запасы воды для орошения истощаются.
Вьетнам производит порядка трети мирового объема зерен робусты.
Зерна робусты чаще всего используются для приготовления растворимых напитков и кофе эспрессо.
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