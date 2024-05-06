Совет директоров «Соллерса» рекомендовал дивиденды с доходностью 9,2%

Совет директоров автоконцерна «Соллерс» (SVAV) рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2023 года в размере ₽89 на акцию, следует из сообщения на сайте раскрытия информации.
Дивидендная доходность такой выплаты по текущим ценам — около 9,2%. Последний день для покупки акций компании под дивиденды — 4 июля. Дата проведения общего собрания акционеров, на котором должны быть одобрены дивиденды, назначена на 24 июня 2024 года.
Акции компании отреагировали на новость резким ростом. На торгах на Московской бирже котировки взлетели на 7,37% — до ₽997,5 за бумагу по состоянию на 13:00 мск. Тем самым бумаги «Соллерса» обновили максимум с 26 октября 2023 года.
К 13:52 мск бумаги скорректировались до ₽978,5 (+5,33% к уровню закрытия предыдущего торгового дня).
Компания «Соллерс» в 2023 году вернулась к выплате дивидендов после десятилетнего перерыва. Финальные дивиденды за 2022 год составили ₽45,39 на акцию. Автопроизводитель ранее сообщал, что решение о выплате было принято в связи с наличием нераспределенной прибыли за несколько лет. «Мы как акционерная компания, естественно, хотим, чтобы у наших акционеров была нормальная, рыночная дивидендная доходность», — отметил в прошлом году генеральный директор компании «Соллерс» Николай Соболев, отвечая на вопрос о том, возможны ли дивидендные выплаты в 2024 году.
«Соллерс» выплачивает дивиденды, исходя из чистой прибыли по МСФО. Компания направляет на выплаты все свободные денежные средства, принимая при этом во внимание потребности долгосрочной инвестиционной программы, а также пороговое значение коэффициента чистый долг/EBITDA, при превышении которого выплата дивидендов не рекомендуется. В дивполитике не уточняется точное пороговое значение мультипликатора.
В четверг, 2 мая, компания опубликовала отчетность по МСФО за 2023 год. Выручка за отчетный период составила ₽82,3 млрд, показатель EBITDA — ₽7,5 млрд. Чистая прибыль достигла ₽4,9 млрд. Данные за 2022 год компания не раскрыла. В 2021 году выручка по МСФО составила ₽91,7 млрд, а чистая прибыль — ₽2,4 млрд, EBITDA — ₽5,45 млрд.
«Соллерс» — российская автомобильная группа. Основной актив — Ульяновский автомобильный завод с его традиционной продуктовой линейкой (Hunter, Profi, Patriot и «буханка»). У группы было также несколько совместных предприятий с иностранными концернами (Ford, Mazda и Isuzu), но после начала Россией военной операции на Украине они ушли с российского рынка.
В течение 2022 года «Соллерс» начал сборку легкого коммерческого автомобиля JAC Sunray на бывшей площадке Ford в Елабуге (Татарстан) под собственной маркой Sollers Atlant. Позднее в линейку добавился фургон Sollers Argo (на базе модели JAC N25/35). В сентябре 2023 года компания перезапустила завод во Владивостоке — там собирают китайские пикапы JAC T6 (Sollers ST6). Также в периметр группы входят Заволжский моторный завод (ЗМЗ) и завод дизельных двигателей в Елабуге.