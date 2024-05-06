Совет директоров «Соллерса» рекомендовал дивиденды с доходностью 9,2%

Компания «Соллерс» в 2023 году вернулась к выплате дивидендов после десятилетнего перерыва. Финальные дивиденды за 2022 год составили ₽45,39 на акцию. Автопроизводитель ранее сообщал, что решение о выплате было принято в связи с наличием нераспределенной прибыли за несколько лет. «Мы как акционерная компания, естественно, хотим, чтобы у наших акционеров была нормальная, рыночная дивидендная доходность», — отметил в прошлом году генеральный директор компании «Соллерс» Николай Соболев, отвечая на вопрос о том, возможны ли дивидендные выплаты в 2024 году.