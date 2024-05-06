С какого дня начисляют штраф за задолженность по коммунальным платежам?

«По действующему законодательству управляющая компания или ТСЖ может взыскать за каждый день просрочки 1/300 ставки рефинансирования Банка России на день фактической оплаты от не выплаченной в срок суммы, — пояснил руководитель юридической компании, юрист Сергей Гаврюшкин. — Просрочка считается с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение 90 календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты. Либо до истечения 90 календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если человек не внес платеж в 90-дневный срок».