Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С какого дня начисляют штраф за задолженность по коммунальным платежам?

Штрафы за неуплаченные коммунальные платежи начинают «капать» с 31-го дня просрочки платежа. Размер пеней будет зависеть от того, на какой срок были задержаны выплаты.

Источник: РИА "Новости"

«По действующему законодательству управляющая компания или ТСЖ может взыскать за каждый день просрочки 1/300 ставки рефинансирования Банка России на день фактической оплаты от не выплаченной в срок суммы, — пояснил руководитель юридической компании, юрист Сергей Гаврюшкин. — Просрочка считается с 31-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение 90 календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты. Либо до истечения 90 календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если человек не внес платеж в 90-дневный срок».

Размер пени может быть и меньше — 1/130 ставки рефинансирования Банка России. Он начисляется за каждый день просрочки начиная с 91-го дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты.