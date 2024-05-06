Рубль на этой неделе: чего ждать от ЦБ

Торговая активность на валютном рынке, вероятнее всего, будет низкой на следующей неделе.
Во-первых, завершился период крупных налоговых выплат и подготовки к ним. Во-вторых, рабочая неделя будет сокращенной и предпраздничной, что означает уменьшение объема операций и покупателей, и продавцов иностранной валюты.
В подобных условиях можно ожидать, что на следующей неделе курс доллара останется в коридоре 91−93 ₽/долл.
При этом в начале недели Минфин объявит параметры операций на валютном рынке на ближайший месяц. Вероятнее всего, с учетом этих данных, Банк России перейдет от продажи иностранной валюты к ее покупке, что вместе с завершением крупных налоговых выплат может стать фактором ослабления рубля во второй половине мая.
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