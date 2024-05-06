Рубль на этой неделе: чего ждать от ЦБ

При этом в начале недели Минфин объявит параметры операций на валютном рынке на ближайший месяц. Вероятнее всего, с учетом этих данных, Банк России перейдет от продажи иностранной валюты к ее покупке, что вместе с завершением крупных налоговых выплат может стать фактором ослабления рубля во второй половине мая.