Российский рынок удерживает важные поддержки

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться восстановить позиции в том числе по рублевому индексу Мосбиржи благодаря покупкам за рубежом и некоторому улучшения настроений на фондовых площадках. В частности, от локальных минимумов отступают цены на нефть и золото, но риски развития среднесрочного нисходящего движения по сырьевым товарам сохраняются. С дивидендным гэпом в понедельник откроются акции банка «Санкт-Петербург» (доходность составила 6,8% по обыкновенным бумагам), а акции ЛУКОЙЛа сегодня последний день можно будет купить с доходностью 6,2%. В целом обстановка на российском рынке с учетом объявленных дивидендов большинством крупнейших эмитентов спокойная, но инвесторам недостает позитивных драйверов.