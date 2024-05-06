Российский рынок удерживает важные поддержки

Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть восстанавливаются после падения на прошлой неделе, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны благодаря надеждам на смягчение позиции ФРС.
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу не показали единой динамики. Рублевый индикатор отступил от поддержки 3420 пунктов и стремился к сопротивлению 3455 пунктов, но все же завершил сессию в символическом минусе, не получив новых фундаментальных позитивных драйверов. Долларовый РТС прибавил около 0,6% и остается недалеко от пика текущего года 1190 пунктов благодаря динамике рубля.
Рубль утром на Мосбирже изменяется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 91,65 ₽, 98,75 ₽ и 12,67 ₽ соответственно. Рубль остается недалеко от апрельских максимумов 91,23 ₽, 97,52 ₽ и 12,49 ₽, стабилизация ниже которых может привести к новой волне его укрепления. В понедельник ЦБ РФ огласит объемы покупки/продажи валюты в мае.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться восстановить позиции в том числе по рублевому индексу Мосбиржи благодаря покупкам за рубежом и некоторому улучшения настроений на фондовых площадках. В частности, от локальных минимумов отступают цены на нефть и золото, но риски развития среднесрочного нисходящего движения по сырьевым товарам сохраняются. С дивидендным гэпом в понедельник откроются акции банка «Санкт-Петербург» (доходность составила 6,8% по обыкновенным бумагам), а акции ЛУКОЙЛа сегодня последний день можно будет купить с доходностью 6,2%. В целом обстановка на российском рынке с учетом объявленных дивидендов большинством крупнейших эмитентов спокойная, но инвесторам недостает позитивных драйверов.
События дня:
- выходной день на биржах Японии и Великобритании
- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг страны еврозоны за апрель (10.45−11.00 мск)
- индекс цен производителей еврозоны за март (12.00 мск)
- ЦБ РФ огласит объемы покупки/продажи валюты в мае (12.00 мск)
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- акции ЛУКОЙЛа последний день торгуются с дивидендами за 2023 год
- финансовые результаты Россетей Ленэнерго за 1-й кв 2024 по РСБУ
- квартальные результаты Microchip, Tyson Foods, Loews
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