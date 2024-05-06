Россиянам хотят предоставить право выбирать место уплаты НДФЛ

«По действующему законодательству НДФЛ (13% или 15% от заработной платы) в бюджет за работника оплачивает работодатель, в бюджет региона и в тот муниципалитет, в котором зарегистрирован работодатель. Если гражданин живет в одном регионе (муниципалитете), а работает в другом, то уплаченные в бюджет налоговые взносы уходят не по месту жительства, а по месту регистрации работодателя», — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».