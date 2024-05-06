Расходы на IT в мире превысят $5 трлн

Замыкают пятерку секторов по объему затрат в 2024 году центры обработки данных. Предполагается, что расходы на них вырастут на 10% и составят $260 млрд. В первую очередь это произойдет из-за развития технологии генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Ранее эксперты Gartner указывали, что вокруг генеративного ИИ в 2023 году наблюдался большой ажиотаж, однако в ближайшей перспективе он не окажет существенного влияния на рост IT-расходов. По словам вице-президента по исследованиям Gartner Джона-Дэвида Лавлока, в 2024 году организации будут инвестировать в подготовку к использованию этой технологии, однако рост IT-расходов в мире будут стимулировать более традиционные факторы — такие как стремление к повышению рентабельности и к снижению затрат на рабочую силу. При этом несколько сдерживать рост вложений в сферу IT будет продолжающаяся волна усталости от постоянных технологических изменений.