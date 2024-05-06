Путин оценил вклад кабмина в рост доходов россиян

До этого кандидат экономических наук Николай Кульбака заявил, что в Госдуму готовятся внести законопроект с предложением повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 19 тыс. до 30 тыс. рублей. На россиян это вряд ли скажется, так как от этого показателя зарплаты часто не зависят, а в целом подобные планы — признак борьбы с высокой инфляцией.