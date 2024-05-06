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Пострадавшему от паводков и обстрелов бизнесу предложили отсрочку налогов

Предприниматели из Оренбургской и Белгородской областей могут получить отсрочки по уплате некоторых налогов и страховых взносов. Проекты соответствующих постановлений, разработанные Минфином, опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов. Предприниматели из Оренбургской и Белгородской областей могут получить отсрочки по уплате некоторых налогов и страховых взносов.

Источник: РИА "Новости"

Оренбургские предприниматели, пострадавшие от паводка, могут получить отсрочку на год. Меры распространяются на тех, чей доход упал за период действия ЧС более чем на 30%.

Отсрочка распространяется на налоги, платежи и страховые взносы, срок уплаты которых наступил с 1 апреля этого года.

Белгородским предпринимателям, пострадавшим от обстрелов и атак ВСУ, также предлагается предоставить отсрочку на 12 месяцев. Она будет действовать на налоги, платежи и взносы со сроком уплаты с 1 января 2024 года.

В Минфине объяснили, что правительства регионов должны направить в территориальные налоговый орган и орган страховщика перечни предпринимателей, на которых будут распространяться меры поддержки.

В начале апреля российские регионы столкнулись с паводками, наиболее масштабные наводнения произошли в Оренбургской области. 4 апреля там объявили режим ЧС, позднее ему придали федеральный характер.

К маю обстановка в регионе стабилизировалась. Губернатор Денис Паслер пообещал выплатить компенсации всем пострадавшим от паводка.