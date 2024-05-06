Пострадавшему от паводков и обстрелов бизнесу предложили отсрочку налогов

Оренбургские предприниматели, пострадавшие от паводка, могут получить отсрочку на год. Меры распространяются на тех, чей доход упал за период действия ЧС более чем на 30%.
Отсрочка распространяется на налоги, платежи и страховые взносы, срок уплаты которых наступил с 1 апреля этого года.
Белгородским предпринимателям, пострадавшим от обстрелов и атак ВСУ, также предлагается предоставить отсрочку на 12 месяцев. Она будет действовать на налоги, платежи и взносы со сроком уплаты с 1 января 2024 года.
В Минфине объяснили, что правительства регионов должны направить в территориальные налоговый орган и орган страховщика перечни предпринимателей, на которых будут распространяться меры поддержки.
В начале апреля российские регионы столкнулись с паводками, наиболее масштабные наводнения произошли в Оренбургской области. 4 апреля там объявили режим ЧС, позднее ему придали федеральный характер.
К маю обстановка в регионе стабилизировалась. Губернатор Денис Паслер пообещал выплатить компенсации всем пострадавшим от паводка.