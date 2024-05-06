Пострадавшему от паводков и обстрелов бизнесу предложили отсрочку налогов

Предприниматели из Оренбургской и Белгородской областей могут получить отсрочки по уплате некоторых налогов и страховых взносов. Проекты соответствующих постановлений, разработанные Минфином, опубликованы на портале проектов нормативных правовых актов. Предприниматели из Оренбургской и Белгородской областей могут получить отсрочки по уплате некоторых налогов и страховых взносов.