Polymetal выкупил еще 1,76% обыкновенных акций в рамках предложения по обмену

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Polymetal в рамках предложения по обмену акций выкупил второй транш обыкновенных акций в количестве 8 347 580 штук (1,76% от акций в обращении) в обмен на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX), в соотношении одна к одной, говорится в сообщении компании. Всего с начала обмена компания выкупила 2,84% от акций в обращении.
«В результате выкупа вторых обмененных акций и выпуска новых акций взамен общее количество голосующих акций компании не изменилось и составляет 473 690 320 акций номинальной стоимостью $0,03, каждая из которых предоставляет право одного голоса. Компании принадлежит 55 044 337 обыкновенных казначейских акций, которые не предоставляют права голоса или экономические права», — говорится в сообщении.
Компания намерена аннулировать данные акции при смягчении наложенных на НРД ограничений. До этого момента эти акции будут храниться на казначейских счетах Polymetal и не будут перевыпущены.
Компания напомнила, что из-за санкций Евросоюза против НРД и других российских депозитариев, акционеры, владеющие акциями на Московской бирже, в настоящее время лишены акционерных прав за исключением права торгов на Московской бирже. Поэтому Polymetal призывает акционеров, отвечающих установленным критериям, принять участие в предложении по обмену до 30 сентября 2024 года. В компании напомнили, что акционеры на AIX (Астанинская международная биржа) не ограничены в акционерных правах и не подвергнуты каким-либо другим ограничениям.
Ранее акционеры Polymetal одобрили новый обмен акций, заблокированных в результате санкций, введенных ЕС против Национального расчетного депозитария (НРД), на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX) в размере одна к одной.