Polymetal выкупил еще 1,76% обыкновенных акций в рамках предложения по обмену

Компания напомнила, что из-за санкций Евросоюза против НРД и других российских депозитариев, акционеры, владеющие акциями на Московской бирже, в настоящее время лишены акционерных прав за исключением права торгов на Московской бирже. Поэтому Polymetal призывает акционеров, отвечающих установленным критериям, принять участие в предложении по обмену до 30 сентября 2024 года. В компании напомнили, что акционеры на AIX (Астанинская международная биржа) не ограничены в акционерных правах и не подвергнуты каким-либо другим ограничениям.