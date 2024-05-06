Объем фишинговых ресурсов в Telegram вырос в 1,5 раза

Фишеры часто меняют свои легенды, однако их цель остается неизменной — заманить потенциальных жертв на поддельную страницу авторизации Telegram. «Среди легенд злоумышленников в разное время встречались: предложение принять участие в опросе, получить доступ к каналу для взрослых, заработать игровую валюту, протестировать премиум-подписку Telegram, получить доступ к перепискам других пользователей», — рассказала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова. Руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина сообщила «Известиям» и про новые способы кражи аккаунтов. Среди них — подделка голосовых сообщений при помощи нейросети и ложные аккаунты.Telegram стал популярен не только для личного общения, но и имеет функции социальных сетей, что повышает количество атак на его пользователей, пояснила эксперт. Она отметила, что увеличение числа мошенничеств соотносится с ростом количества пользователей. Ранее в Минцифры оценили долю Telegram в 10% российского мобильного трафика. С февраля 2022 года он вырос в четыре раза, сообщал в конце апреля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.