Названы регионы, наиболее ответственные по возврату бизнесом кредитов банкам

В Москве юридические лица взяли кредитов более чем на 25 триллионов рублей, что составляет примерно 40% от портфеля кредитов по России в целом. При этом доля просрочки составляет 6,2%, что соответствует 68-му месту в рейтинге. Санкт-Петербург занял второе место по объему кредитов (8,2% от общероссийского объема), а просрочка тут невелика — 2,5% и 40-е место в рейтинге. Также еще одним крупным в части кредитования регионом является Московская область, где доля просрочки 3,3% (48-е место в стране), а объем кредитного портфеля юридических лиц составляет 4,7 триллиона рублей. В целом эта тройка регионов обеспечивает более половины кредитного портфеля страны.



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