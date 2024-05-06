На Тайване ввели контроль за экспортом нитроцеллюлозы для пресечения поставок в РФ

Как сообщило ведомство, мировые продажи нитроцеллюлозы с низким содержанием азота (менее 12,2%) в 2023 году достигли около $836 млн, доля Тайваня составила около $43,8 млн (лишь 5,2%). Крупнейшими импортерами тайваньской нитроцеллюлозы в прошлом году стали Вьетнам, США и Малайзия — в общей сложности на эти три страны пришлось около 47% экспорта. Доля Турции составила лишь 3,1%, это химическое соединение не поставлялось ни в Россию, ни в Белоруссию.