Минфин сократит в мае ежедневные покупки валюты до 5,6 млрд рублей

ЦБ в первом полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день. Таким образом, с учетом объявленных объемов с 5 апреля по 7 мая 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 0,6 млрд рублей в день (с 7 марта по 4 апреля объем продаж составлял 7,1 млрд рублей).