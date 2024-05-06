МГКЛ 13 мая проведет конвертацию привилегированных акций

Совет директоров МГКЛ (материнская компания группы «Мосгорломбард») утвердил дату проведения конвертации привилегированных акций компании — 13 мая 2024 года, следует из сообщения группы.
«Конвертация привилегированных акций — это ожидаемое событие, которое было анонсировано еще до подготовки к IPO. Увеличение free-float в результате конвертации может в дальнейшем способствовать пересмотру уровня листинга и благоприятно повлияет на вес нашей бумаги в индексе Мосбиржи IPO (MIPO)», — приводит пресс-служба слова гендиректора компании Алексея Лазутина.
В середине марта 2024 года сообщалось, что совет директоров МГКЛ утвердил параметры конвертации привилегированных акций в обычные. Согласно решению совета директоров, МГКЛ разместит дополнительные обыкновенные акции в количестве 273,3 млн штук номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая для их конвертации. Каждая привилегированная акция будет конвертирована в обыкновенную 1:1. Конвертируемые привилегированные акции при их конвертации в обыкновенные акции общества погашаются.
Доля привилегированных акций в уставном капитале компании составляет 21,6%, а обыкновенных — 78,4%. После проведения конвертации доля акций в свободном обращении увеличится с 14,6% до 27,6%.