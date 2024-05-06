МГКЛ 13 мая проведет конвертацию привилегированных акций

В середине марта 2024 года сообщалось, что совет директоров МГКЛ утвердил параметры конвертации привилегированных акций в обычные. Согласно решению совета директоров, МГКЛ разместит дополнительные обыкновенные акции в количестве 273,3 млн штук номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая для их конвертации. Каждая привилегированная акция будет конвертирована в обыкновенную 1:1. Конвертируемые привилегированные акции при их конвертации в обыкновенные акции общества погашаются.