Международные резервы РФ за неделю снизились на $6,4 млрд

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 26 апреля 2024 года составили $596,8 млрд, снизившись за неделю на $6,4 млрд, говорится в материалах Банка России.
«Международные резервы по состоянию на конец дня 26 апреля 2024 года составили 596,8 млрд долларов США, сократившись за неделю на 6,4 млрд долларов США, или на 1,1%, преимущественно под воздействием отрицательной переоценки», — отмечается в материалах.
По данным на 19 апреля, объем резервов составлял $603,2 млрд.
Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.