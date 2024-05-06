Каким будет курс рубля 7 мая 2024: прогноз эксперта

Внешний фон был позитивным. Индексы в Китае закрылись в плюсе на 1−2%, на европейских площадках торги также в основном шли в положительном ключе. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Китая (Caixin) в апреле составил 52,5 п., как и прогнозировалось. Показатель снизился с мартовских 52,7 п., но остался в зоне роста (>50). Соответствующий индекс в еврозоне неожиданно вышел к 53,3 п., заметно опередив ожидавшиеся 52,9 п.