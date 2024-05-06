Каким будет курс рубля 7 мая 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в понедельник в основном торговался в зоне отрицательных значений, ближе к вечеру перейдя к нейтральной динамике. Укрепление рубля и напряженный новостной фон, связанный с геополитикой, не благоволили активным покупкам. Поддержу оказал рост котировок commodities, в частности нефти и золота.
Внешний фон был позитивным. Индексы в Китае закрылись в плюсе на 1−2%, на европейских площадках торги также в основном шли в положительном ключе. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Китая (Caixin) в апреле составил 52,5 п., как и прогнозировалось. Показатель снизился с мартовских 52,7 п., но остался в зоне роста (>50). Соответствующий индекс в еврозоне неожиданно вышел к 53,3 п., заметно опередив ожидавшиеся 52,9 п.
Завтра появится статистика, важная для нефтяного рынка. EIA опубликует краткосрочный прогноз по ситуации на рынке энергоносителей, API — прогноз по запасам сырой нефти в США. В рамках сезона отчетностей на американском рынке квартальные финрезультаты во вторник обнародуют Walt Disney, UBS Group, Occidental.
На этой неделе мы ожидаем преимущественно боковой динамики на российском рынке. Прогноз по индексу Мосбиржи на 7 мая — 3400−3500 п.
Прогноз курса рубля: важные факторы
Рубль в понедельник после недолгих колебаний пошел в атаку на доллар, валютная пара в моменте опускалась под 91.
Взбодрить российскую валюту могла новость о том, что Банк России в предстоящий период с 8 мая по 6 июня по сравнению с предыдущим десятикратно увеличит продажи иностранной валюты.
Продолжается действие нормативов обязательной продажи экспортной выручки, накапливается эффект от жесткой ДКП. Отметим также откат от локальных вершин индекса DXY.
Тем не менее предложение иностранной валюты неравномерно из-за воздействия разных факторов (цены, влияние санкций, добровольные сокращения РФ нефтедобычи и др.), а спрос на нее стабильно высок. Поэтому в ближайшие дни возможен отскок ближе к 92.
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