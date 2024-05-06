Курс доллара на Мосбирже упал ниже ₽91 впервые с 12 марта

Курс доллара (USD/RUB) упал на ₽1,06 или на 1,15%, до ₽90,9925 по состоянию на 15:00 мск, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. В предыдущий раз ниже отметки ₽91 курс доллара опускался почти два месяца назад, 12 марта.
Курс евро (EUR/RUB) снижается на ₽0,575, или на 0,58%, до ₽98,185. Курс юаня (CNY/RUB) снизился на ₽0,076, или на 0,6%, до ₽12,6195.
Поддержку рублю оказали новости о том, что Банк России увеличит продажи валюты на внутреннем рынке с 6 мая по 8 июня. ЦБ в 10 раз повысит объем продаж валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила — с ₽600 млн до ₽6,25 млрд в день. Рост связан с двукратным сокращением покупок валюты и золота со стороны Минфина.
По мнению директора по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрия Полевого, увеличение объема продажи валюты вместе с отложенными эффектами растущего профицита внешней торговли в марте продолжат оказывать рублю поддержку в мае и июне. Помимо регулярных продаж валюты под налоги, текущие платежи и обязательную продажу выручки, часть экспортеров будет готовиться к предстоящим выплатам дивидендов, что также потребует продаж валюты. Сохранение высокой ставки ЦБ также продолжит поддерживать рубль, пишет эксперт.
Банк России увеличит продажи валюты на внутреннем рынке в 10 раз.
«В итоге, допускаем, что в мае-июне рубль может тяготеть к диапазону ₽90−93 за доллар c последующим умеренным ослаблением до ₽95−100 к концу года. Значительных рисков для российской валюты по-прежнему не видим», — сообщил Дмитрий Полевой.
Поддержкой для рубля также остается продление указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. В конце апреля правительство утвердило постановление о продлении требования по обязательной продаже валютной выручки для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. «Решение будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка», — говорится в сообщении кабмина.
По мнению портфельного управляющего УК «Первая» Максима Федосова, значительного ослабления рубля в ближайшее время ожидать не стоит. Высокие цены на нефть продолжат поддерживать курс рубля, плюс монетарная политика Банка России останется жесткой, что обеспечит привлекательность рублевых сбережений и будет способствовать уменьшению спроса на иностранную валюту.
На текущей укороченной неделе валютный рынок вряд ли будет сильно реагировать на внешние события, рассказал руководитель отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Однако, вполне вероятно, что после майских каникул активность на рынке восстановится. Позитивное для рубля сохранение учетной ставки ЦБ на уровне 16%, а также принятие правительством постановления о продлении обязательств по продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2025 года рынок уже отыграл, сообщил эксперт. В «Альфа-Форекс» ожидают колебаний курса рубля на текущей неделе в пределах ₽91,5−94,5 за доллар, ₽98−101 за евро и ₽12,5−13 за юань.
На заседании в пятницу, 26 апреля, Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Последний раз ставка менялась в декабре 2023 года — тогда ЦБ повысил ее с 15% до 16% годовых. Регулятор отметил, что для возвращения инфляции к целевому показателю потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее. С учетом этого Банк России повысил прогноз по средней ключевой ставке с 13,5−15,5% до 15−16% в 2024 году.
На пресс-конференции глава Банка России заявила, что если дезинфляция будет медленной, возможно сохранение ключевой ставки на текущем уровне до конца года. Если процесс дезинфляции остановится, в ЦБ не исключают повышения ключевой ставки. Однако это не базовый сценарий, сообщила Эльвира Набиуллина. В базовом сценарии регулятор допускает снижение ставки во втором полугодии.
Некоторые аналитики считают, что в течение 2024 года рубль еще будет слабеть. Рубль может продолжить снижение и к концу года снизиться примерно на 3% от текущих уровней к доллару и евро, рассказал начальник управления продаж инвестиционных продуктов ВТБ Private Banking Асланбек Начоев. Курс юаня (CNY/RUB) к концу года, по его словам, будет находиться вблизи уровня ₽12,7.
Аналитики «Финама» ожидают ослабления российской валюты по отношению к доллару (USD/RUB) до ₽98−102 к концу года. Курс рубля к доллару будет снижаться на фоне роста госрасходов и сохранения санкционного давления на Россию, полагают эксперты.
В «Астра Управление активами» предсказывают постепенное ослабление рубля до ₽95−100 к концу 2024 года. По прогнозам экспертов, в среднем за 2024 год курс доллара составит ₽93,5, тогда как в 2023-м был ₽85,4.