Курс доллара на Мосбирже упал ниже ₽91 впервые с 12 марта

На текущей укороченной неделе валютный рынок вряд ли будет сильно реагировать на внешние события, рассказал руководитель отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Однако, вполне вероятно, что после майских каникул активность на рынке восстановится. Позитивное для рубля сохранение учетной ставки ЦБ на уровне 16%, а также принятие правительством постановления о продлении обязательств по продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2025 года рынок уже отыграл, сообщил эксперт. В «Альфа-Форекс» ожидают колебаний курса рубля на текущей неделе в пределах ₽91,5−94,5 за доллар, ₽98−101 за евро и ₽12,5−13 за юань.