Кредиторы взыскали на 30% больше мелких долгов в 2023 году

Доли исков с требованием вернуть долги большего размера за год сократились. Процент дел на сумму от 50 до 100 тысяч рублей снизился с 12,8% до 11,4%, на сумму свыше 100 тысяч рублей — с 12,8% до 8,9%. При этом число закрытых исков о задолженностях от 50 тысяч до 100 тысяч рублей увеличилось на 6,2%, до 1,5 млн. Количество же дел по наибольшим долгам, свыше 100 тысяч рублей, сократилось на 16,4%, до 1,2 млн.