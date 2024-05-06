Кредиторы взыскали на 30% больше мелких долгов в 2023 году

Число закрытых исков о взыскании долгов по кредитам и займам на сумму основных требований до 50 тысяч рублей выросло на 29% — с 7,8 млн до 10,3 млн, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Верховного суда. Их доля в делах об уплате задолженности выросла с 69% в 2022 году до 75% в 2023 году.
Доли исков с требованием вернуть долги большего размера за год сократились. Процент дел на сумму от 50 до 100 тысяч рублей снизился с 12,8% до 11,4%, на сумму свыше 100 тысяч рублей — с 12,8% до 8,9%. При этом число закрытых исков о задолженностях от 50 тысяч до 100 тысяч рублей увеличилось на 6,2%, до 1,5 млн. Количество же дел по наибольшим долгам, свыше 100 тысяч рублей, сократилось на 16,4%, до 1,2 млн.
Как отмечает издание, рост доли небольших долгов продолжается уже восемь лет. С 2016 года она увеличилась на 40 п.п. — тогда она составляла всего 35%. За этот период их число выросло в девять раз, с 1,1 млн до 10,3 млн. До 2016 года Верховный суд не предоставлял данные с разбивкой по размеру кредитов.
Тенденция может быть связана с ростом портфеля микрозаймов, из-за чего увеличивается и объем просрочки долгов на поздних стадиях, предположила Елена Дорофеева, директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка. В то же время, крупные необеспеченные и залоговые кредиты в последние годы могли выдаваться только самым платежеспособным клиентам, отметил Александр Васильев, гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect. К этому привело ужесточение макропруденциальных лимитов (МПЛ).
Кроме того, кредиторы и коллекторы стали чаще взыскивать долги в судебном, а не в досудебном порядке. На рынке появляется больше профессиональных коллекторских агентств, которые скупают портфели МФО и подают иски о взыскании, заметил гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров. По его словам, которые приводят «Ведомости», еще пару лет назад большая часть просроченных долгов «прорабатывалась на досудебном уровне». За счет автоматизации и внедрению электронного документооборота, процедура взыскания через суд подешевела, объяснил Федор Дзуцев, руководитель управления взыскания задолженности МФК «Мигкредит» (входит в группу Denum). В результате, по его словам, затраты окупает даже возврат задолженности в 2000—3000 рублей.