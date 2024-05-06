Красноярский край впервые экспортировал сушенные грибы в Объединенные Арабские Эмираты

«Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю при отправке на экспорт в Объединенные Арабские Эмираты проконтролировали партию сушеных грибов — лисичек. Это первая экспортная партия грибов в данную страну», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, эксперты подтвердили соответствие продукции фитосанитарным требованиям страны-импортера.
Аграрии Красноярского края отправили на экспорт в 2023 году 377 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур. Из Красноярского края продукция растительного происхождения экспортируется более чем в 20 стран. Основные страны-партнеры региона — Белоруссия, Казахстан, Китай.