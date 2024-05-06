Контроль Telegram в ЕС возложат на бельгийский регулятор

БРЮССЕЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Мессенджер Telegram будет находиться под надзором Бельгийского института почты и телекоммуникаций (BIPT) с точки зрения выполнения требований Акта о цифровых услугах ЕС (DSA), который, в частности, требует от оператора цифровой площадки модерации контента под угрозой штрафа или блокирования сервиса, сообщил бельгийский телеканал VRT.
«Бельгийский институт почты и телекоммуникаций (BIPT) будет курировать приложение для обмена сообщениями Telegram в Европе», — сообщил телеканал. Контроль будет осуществляться бельгийским регулятором, поскольку именно в Бельгии зарегистрирована компания, представляющая юридические интересы Telegram в рамках цифрового законодательства ЕС.
Аналогичное сообщение распространили другие ведущие бельгийские СМИ. В этих сообщениях в адрес Telegram публикуются многочисленные обвинения, в частности, в том, что платформа якобы используется для пропаганды крайне правых идей, которые «опасны для европейской демократии», пропаганды исламского экстремизма, торговли наркотиками и оружием.
ЕС ввел в действие Акт о цифровых услугах с 25 августа. В соответствии с этим документом, на операторов всех онлайн площадок возлагается полная ответственность за содержание контента, который на этих площадках размещают пользователи. В связи с этим ЕС обязывает операторов на уровне алгоритмов блокировать контент, запрещенный в ЕС, включая так называемую «дезинформацию».
С начала года Евросоюз уже запустил расследования в отношении X (ранее Twitter), TikTok и Meta (признанной в России экстремистской организацией). От всех этих структур ЕС требует более жесткого соблюдения своих норм.
Еврокомиссия открыто заявляет, что ужесточение контроля цифрового пространства осуществляется в преддверии выборов в Европарламент