Контроль Telegram в ЕС возложат на бельгийский регулятор

ЕС ввел в действие Акт о цифровых услугах с 25 августа. В соответствии с этим документом, на операторов всех онлайн площадок возлагается полная ответственность за содержание контента, который на этих площадках размещают пользователи. В связи с этим ЕС обязывает операторов на уровне алгоритмов блокировать контент, запрещенный в ЕС, включая так называемую «дезинформацию».